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Рябчук: Состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент

8 июля, 17:11

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции должна обращаться к президенту с вопросами о недопуске ее на саммит Украина-ЕС, уверен пресс-секретарь премьера

Пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана Василий Рябчук отмечает, что состав делегации на саммит Украина-ЕС, который стартовал в Киеве 8 июля, формирует президент, а не глава правительства, и что обвинения со стороны вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в адрес премьера носят политический характер в предвыборный период.

"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина – ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более, чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", – написал Рябчук на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, Климпуш-Цинцадзе не пустили в Мариинский дворец в Киеве для участия в саммите Украина-ЕС, она считает, что это связано с влиянием премьер-министра Владимира Гройсмана.

"От правительства было официальное представление офису президента с перечнем тех лиц, которые будут представлены от правительства. Что изменилось между пятницей и сегодня? У меня есть основания считать, что это решение, которое было навязано офису президента со стороны главы правительства", – сказала вице-премьер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отметим, что для лидеров Европейского Союза 21-й саммит станет прощальным, а для Владимира Зеленского, наоборот, ознакомительным. После выборов в Европарламент, которые прошли еще в мае, и нескольких затяжных саммитов, в Брюсселе, наконец, определились с преемниками Юнкера на посту главы Еврокомиссии и Туска, главы Европейского совета. Поэтому в понедельник на саммите в Киеве они, скорее, сверят часы, подведут итоги выполнения Соглашения об ассоциации и передадут дела своим преемникам. Также ожидается, что Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики.

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Тег президент, саммит, пресс-секретарь, премьер-министр, саммит Украина-ЕС, Климпуш-Цинцадзе, Рябчук

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