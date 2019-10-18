Рябошапка готовит подозрение Гладковскому

/ Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что собрано достаточно доказательств в отношении задержанного экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) и почти закончено подозрение для него. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Руководитель ГПУ сообщил, что проект подозрения для экс-чиновника лежит сейчас у него на столе, и работа над ним на стадии завершения. Он объяснил, в чем подозревается Гладковский.

"Что лежит в основе подозрения для Гладковского, это первое – нарушение антикоррупционного законодательства, это ложное декларирование, и второе, это нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок и использования служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок, в результате чего была получена неправомерная выгода", – сказал Рябошапка.

Реклама

Он уточнил, что в ходе досудебного расследовании отношении Гладковского используется информации журналистского расследования по коррупции в "Укроборонпроме".

"Следствие считает, что доказательств собраны достаточно, и они являются обоснованными для того, чтобы сообщить завтра (18 октября – ред.) о подозрении в совершении двух преступлений. То есть, доказательств на данный момент достаточно для того, чтобы это сделать", – подчеркнул генпрокурор.

В тренде Рада рассмотрит госбюджет на 2020 год

Как сообщали новости "Сегодня", что после задержания 17 октября в аэропорту "Борисполь", в НАБУ заявили, что экс-чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Сам Гладковский объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. В то же время в корпорации "Богдан", президентом которой он является, рассказали, куда Гладковский хотел вылететь из Украины.

Напомним, в конце было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

7 марта НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама