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Рябошапка назначен новым генпрокурором

29 августа, 23:40

Руслан Рябошапка видит приоритетами своей работы перезагрузку в системе работы ГПУ

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Верховная Рада Украины назначила новым генеральным прокурором Руслана Рябошапку.

За проголосовали 312 депутатов парламента.

Указом президента Украины 21 мая 2019 року Рябошапка был назначен на должность заместителя главы Администрации президента, 25 мая указом главы государства назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

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Руслан Рябошапка – заслуженный юрист Украины.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Рябошапки на должность генерального прокурора.

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Отметим, ранее мы сообщали: советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ожидает, что у потенциального генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором Соединенных Штатов Уильямом Барром.

Сегодня Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора. "Я сделал все что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде. Юрия Луценко уволили с должности генерального прокурора 317 голосами народных депутатов.

Также Верховная Рада проголосовала за новый Кабмин

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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Верховная Рада генпрокуратура генпрокурор должность Рябошапка

Источник: Сегодня

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