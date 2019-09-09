Рябошапка назвал приоритеты в расследовании резонансных преступлений в Украине

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ставит перед собой в приоритет расследование самых резонансных преступлений в Украине, а также отмечает важность не только наказания виновных, но и возвращения в бюджет страны украденных денег.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, недавно он обсуждал с главой МВД дело об убийстве Шеремета и некое резонансное дело в Одессе, отказавшись раскрывать детали по нему. Кроме того, он озвучил основные приоритеты работы своего ведомства.

"Можно выделить несколько категорий резонансных дел … Дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана. Очевидно, что это дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с "Укроборонпромом" (коррупция – ред.). Я для себя ставлю в приоритет также преступления, совершенные "элитой", в том числе коррупцию, возвращение в бюджет государства украденных активов. Это банки, которые грабились, и активы, из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены. Это, наверное, самый важный участок – вернуть деньги. Тут мне нужен Касько (новый заместитель генпрокурора Виталий Касько – ред.) как человек, который очень хорошо понимает, что такое международное сотрудничество, как это работает заграницей, у него есть прекрасные контакты – как с представителями правоохранительных органов, так и международных организаций, которые могут нам в этом помочь", – сказал Рябошапка.

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Также генпрокурор отметил, что у него сейчас на столе производство по "диктаторским законам 16 января" (2014 года) относительно Игоря Калетника.

"Мы говорили с Горбатюком, встречались уже несколько раз. На самом деле там не все так просто, как может казаться. Есть огромный объем материалов, который нужно изучить самостоятельно. Потому что в таких справках или со слов кураторов и следователей составить объективную картину просто невозможно", – подчеркнул он.

Рябошапка напомнил, что скоро будет шесть лет с того времени, как были совершены преступления на Майдане, и указал на сложность в их расследовании.

"Можете себе представить, насколько перспективно завершить эти дела через столько времени. Думаю, что нужен аудит, не только при моем участии как руководителя, но и профессиональных независимых юристов, в том числе адвокатов Небесной сотни. Мне кажется, что за шесть лет можно было продвинуться дальше, и общество требует значительно больших результатов", – подытожил руководитель ГПУ.

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