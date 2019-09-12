Рябошапка представил своих новых заместителей Касько и Чумака

(Справа налево) Чумак, Рябошапка и Касько / Фото: ГПУ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка представил сегодня своих новых заместителей, которых назначил на днях, сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, коллективам Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры были представлены первый заместитель генпрокурора Виталий Касько и главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Виктора Чумака. Рябошапка назвал их профессионалами и авторитетными юристами.

По его словам, после принятия законопроекта о внесении изменений в законодательство относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры произойдет переход военной прокуратуры в другую систему, в систему Генеральной прокуратуры, и будет создана специализированная прокуратура. Прокуроры, которые пройдут переаттестацию, смогут остаться в систему ГПУ, если захотят. Он также обозначил два основных направления работы будущей специализированной прокуратуры.

"Первое – это продолжение работы по военным преступлениям, но эта работа в основном будет осуществляться в зонах конфликта. Указанные (военные) прокуроры не будут проходить военную службу, будет сделано все, чтобы обеспечить надлежащий социальный пакет, поскольку их работа будет связана с повышенным риском. Второе критически важное направление – это преступления в сфере национальной безопасности и обороны. И особое внимание будет уделено именно этому направлению", – подчеркнул генпрокурор.

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Как сообщали новости "Сегодня", 6 сентября Рябошапка назначил Виталия Касько своим заместителем. Ранее он работал заместителем бывшего генпрокурора Виктора Шокина и в 2016 году со скандалом уволился из ГПУ.

Виталий Касько. Фото: facebook.com/v.kasko В тренде Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности

11 сентября Рябошапка назначил новым главным военным прокурором Украины Виктора Чумака, который сменил на этой должности недавно уволенного Анатолия Матиоса. Он был нардепом двух созывов и борцом с коррупцией.

Виктор Чумак. Фото: facebook.com/vik.chumak

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