Рябошапка представил своих новых заместителей Касько и Чумака

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка представил сегодня своих новых заместителей, которых назначил на днях, сообщает пресс-служба ГПУ.
Так, коллективам Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры были представлены первый заместитель генпрокурора Виталий Касько и главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Виктора Чумака. Рябошапка назвал их профессионалами и авторитетными юристами.
По его словам, после принятия законопроекта о внесении изменений в законодательство относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры произойдет переход военной прокуратуры в другую систему, в систему Генеральной прокуратуры, и будет создана специализированная прокуратура. Прокуроры, которые пройдут переаттестацию, смогут остаться в систему ГПУ, если захотят. Он также обозначил два основных направления работы будущей специализированной прокуратуры.
"Первое – это продолжение работы по военным преступлениям, но эта работа в основном будет осуществляться в зонах конфликта. Указанные (военные) прокуроры не будут проходить военную службу, будет сделано все, чтобы обеспечить надлежащий социальный пакет, поскольку их работа будет связана с повышенным риском. Второе критически важное направление – это преступления в сфере национальной безопасности и обороны. И особое внимание будет уделено именно этому направлению", – подчеркнул генпрокурор.
Как сообщали новости "Сегодня", 6 сентября Рябошапка назначил Виталия Касько своим заместителем. Ранее он работал заместителем бывшего генпрокурора Виктора Шокина и в 2016 году со скандалом уволился из ГПУ.
11 сентября Рябошапка назначил новым главным военным прокурором Украины Виктора Чумака, который сменил на этой должности недавно уволенного Анатолия Матиоса. Он был нардепом двух созывов и борцом с коррупцией.
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