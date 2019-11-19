Рябошапка рассказал о сумме исков для отстаивания интересов государства за минувший год

Представительство интересов государства в суде - одно из приоритетных направлений в работе прокуратуры

Фото: gp.gov.ua

В 2019 году прокуроры предъявили исков за пределами уголовного судопроизводства на сумму почти 18,9 млрд грн, судами в пользу государства по искам прокуроров взыскано средств и возвращено имущества на сумму более 14 млрд грн, а реально выполнено судебных решений, вынесенных по искам прокуроров – на 10,6 млрд грн.

Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время оперативного совещания по стратегии развития представительской деятельности и противодействия коррупции органами прокуратуры с учетом новых стандартов, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Представительство интересов государства в суде – одно из приоритетных направлений в работе прокуратуры, это одна из ее ключевых функций", – констатировал Рябошапка.

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Вместе с тем он обозначил приоритетные сферы, которые нуждаются в защите, – это земля, государственная и коммунальная собственность, иски в сфере охраны окружающей природной среды, а также бюджетная сфера.

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, как курирующий заместитель этого направления, отметил, что, несмотря на положительные достижения прокуратуры, объем работы остается значительным. Он добавил, что государство сталкивается с существенными проблемами незаконного отчуждения объектов, не подлежащих приватизации, в том числе стратегических.

Массовый характер приобрело неправомерное использование особо ценных земель, прибрежных защитных и пограничных полос, лесов, парков, земель сельскохозяйственного назначения и водного фонда, отметил Трепак.

Во время совещания были очерчены основные проблемные вопросы, которые препятствуют действенной защите интересов государства, и определены ключевые пути и задачи для их решения.

Также генеральный прокурор напомнил, что в Украине сейчас нет неприкосновенных, нет кого-то, против кого нельзя подавать иски. Он призвал обращать особое внимание на районы, где есть так называемые "местные феодалы", и через инструмент представительства интересов государства в судах возвращать незаконно отчужденные земли в государственную собственность.

"Будем делать все возможное для усиления этого направления работы прокуратуры", – резюмировал Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь ведомство будет называться Офисом генпрокурора, а для назначения на должность генпрокурора обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

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