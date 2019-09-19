Рябошапка создал в ГПУ новый департамент по расследованию масштабных хищений

В состав департамента будут входить пять отделов и уже стало известно, какими сферами будут заниматься

/ Фото: Сегодня

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам о масштабных хищениях государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что в состав департамента будут входить пять отделов.

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"Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательству на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь данное ведомство будет называться Офисом генпрокурора, для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно будет иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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