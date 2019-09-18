Рябошапка спрогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры

По словам генпрокурора, в рамках реформы сократиться также и количество прокуроров

/ Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что ключевой аспект реформы органов прокуратуры – переаттестация прокуроров – займет до двух лет, а итогом обновления также станет сокращение количества прокуроров.

"В целом процесс будет очень длительным. Поскольку страна все-таки немаленькая. И 11 тысяч прокуроров, которые есть сегодня. После этого должен быть добор новых кадров, мы открываем возможность людям, которые не имели стажа прокурора, работать в органах прокуратуры. Думаю, максимум эта реформа затянется года на два", – сказал он.

По словам генпрокурора, в рамках реформы сократиться также и количество прокуроров.

"Пока цифра остается такой, как есть. Но, по нашим предварительным оценкам, мы не видим необходимости в таком большом количестве прокуроров", – сказал он.

Как рассказал Рябошапка, планируется разработать систему оценки качества работы прокуроров, нагрузки на прокуроров, проанализировать, как они выполняют свои полномочия. "Потом дадим мотивированные оценки, сколько всего прокуроров надо стране", – добавил он.

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Генпрокурор подчеркнул, что ключевой аспект реформы – переаттестация прокуроров, возможность для обновления и очищения кадрового состава.

При этом он пояснил, что органы прокурорского самоуправления продолжат работать. "Совет прокуроров продолжит работать, он получит новую функцию, которая будет связана с урегулированием конфликта интересов среди прокуроров", – отметил Рябошапка.

По его словам, переформатируется орган, который будет осуществлять дисциплинарные производства относительно прокуроров.

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"Раньше это была Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Теперь это будут кадровые комиссии, их будет создано несколько", – сказал Рябошапка.

По его словам, такие комиссии будут созданы на уровне центрального аппарата и на уровне региональных областных прокуратур.

Как сообщалось, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект (№1032), который предусматривает реформу прокуратуры.

Как сообщали новости "Сегодня", Руслан Рябошапка представил своих новых заместителей Касько и Чумака. Он назвал их профессионалами и авторитетными юристами, а также рассказал, что дальше будет с военной прокуратурой в составе ГПУ.

6 сентября Рябошапка назначил Виталия Касько своим заместителем. Ранее он работал заместителем бывшего генпрокурора Виктора Шокина и в 2016 году со скандалом уволился из ГПУ.

11 сентября Рябошапка назначил новым главным военным прокурором Украины Виктора Чумака, который сменил на этой должности недавно уволенного Анатолия Матиоса. Он был нардепом двух созывов и борцом с коррупцией.

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