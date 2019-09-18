Рябошапка сзывает совещание для расследования поджога дома Гонтаревой

/ Фото: пресс-центр НБУ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в среду, 18 сентября, проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования факта пожара, произошедшего в ночь на 17 сентября в доме, которым пользовалась бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

"Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу. Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры", – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщали новости "Сегодня", Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

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В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.

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В конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Позже Гонтарева показала видео из лондонской больницы и рассказала, в каком состоянии сейчас находится.

Также на днях в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой. Подробнее смотрите в сюжете:

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