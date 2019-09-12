Рябошапка уволил прокуроров трех областей

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров в трех областях, подписав соответствующие указы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей", – говорится в сообщении ведомства.

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В ГПУ напомнили, что новый генпрокурор уже уволил прокуроров в Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях.

Как сообщали новости "Сегодня", Руслан Рябошапка представил своих новых заместителей Касько и Чумака. Он назвал их профессионалами и авторитетными юристами, а также рассказал, что дальше будет с военной прокуратурой в состав ГПУ.

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6 сентября Рябошапка назначил Виталия Касько своим заместителем. Ранее он работал заместителем бывшего генпрокурора Виктора Шокина и в 2016 году со скандалом уволился из ГПУ.

11 сентября Рябошапка назначил новым главным военным прокурором Украины Виктора Чумака, который сменил на этой должности недавно уволенного Анатолия Матиоса. Он был нардепом двух созывов и борцом с коррупцией.

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