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Рябошапка уволил скандального прокурора Кулика: названа причина

27 ноября, 10:49

Прокурор не прошел аттестацию в ГПУ, заявил глава Генпрокуратуры

Константин Кулик / Фото: dsnews.ua

Константин Кулик / Фото: dsnews.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил скандального прокурора Константина Кулика .

В комментарии РБК-Украина генпрокурор подтвердил, что приказ подписан 22 ноября.

"Кулик уволен из ГПУ из-за не прохождения аттестации. Это правда", – сообщил он.

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Как пишет агентство, 24 октября Кулик не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора.

Напомним, 14 ноября Рябошапка заявил, что Генпрокуратура Украины уволит прокурора Константина Кулика, расследовавшего дело украинской газовой компании Burisma , в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

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Также Кулик был фигурантом журналистского расследования программы Bihus.info. По данным журналистов, Кулик стал собственником двух квартир в элитном жилом комплексе в Киеве и заказал строительство дополнительной жилплощади на крыше этого дома.

Сообщалось, что в 2016 году НАБУ обнародовало записи, на которых Кулик пытался "договориться" о закрытии дела против него . А потом стало известно, что из-за решения Конституционного суда дело было закрыто.

Ранее писалось, что генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал журналистам "Сегодня" об амбициозных планах:

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