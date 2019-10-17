Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности одного из народных депутатаов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ГПУ отмечают, что Национальным антикоррупционным бюро собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн грн.

Так, следствие заподозрило, что нардеп VIII созыва Верховной Рады, находясь на посту председателя Комитета ВР по вопросам транспорта (речь идет о Ярославе Дбуневиче, сейчас он в депутатской группе "За будущее"), он был осведомлен о финансовом состоянии "Укрзализныци", в частности ее потребностей при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц компании, которая является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельс и комплектов раздельного скрепления.

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"Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци". В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению", – говорится в сообщении ГПУ.

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Отмечается, что на сегодняшний день привлечение к уголовной ответственности народного депутата, его задержание или арест не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады.

"Генеральный прокурор просит Верховную Раду Украины дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата", – добавили в ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Народные депутаты внесли изменения в статью 80 Конституции Украины. Теперь народные избранники лишатся своего иммунитета с начала следующего года.

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