Ряд стран отказались признать полномочия представителей Мадуро на конференции ООН

В то же время, заявление стран осудили представители России и Китая

Николас Мадуро. Фото: AFP

Ряд стран отказались признать полномочия представителей Мадуро на конференции ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d1b/502/5c6d1b50285f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d1b/502/5c6d1b50285f8.jpg 2019-03-22T20:09:48+02:00 Политика В то же время, заявление стран осудили представители России и Китая

Страны Группы Лимы, а также США, Израиль, Южная Корея, Грузия и Чехия на проходящей в Буэнос-Айресе Конференции ООН по сотрудничеству Юг — Юг в пятницу отказались признавать полномочия представителей Венесуэлы, назначенных правительством президента Николаса Мадуро. Соответствующее заявление сделали представители Перу и Чехии после принятия доклада по проверке полномочий, в котором, в частности, были подтверждены полномочия делегации Боливарианской Республики.

"Я хочу выступить от имени делегаций Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу, входящих в Группу Лимы, а также Австралии, Грузии, Израиля, США, Великобритании, Республики Корея и Доминиканской Республики, чтобы заявить, что принятие доклада комиссии по полномочиям не должно быть трактовано как признание нашими странами нелегитимного режима и его представителей на этой конференции", — сказал дипломат из Перу.

"Чехия дистанцируется от консенсуса по докладу о полномочиях в том, что касается полномочий представителей, назначенных режимом Мадуро", — сказал в свою очередь представитель Чехии.

В то же время, заявление стран, выступивших против признания полномочий представителей Венесуэлы, осудили представители России, Китая, Ирана, Сирии, ЮАР, Боливии, Кубы и Никарагуа.

Представители ЕС и Японии после одобрения доклада высказались в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Вторая конференция ООН по сотрудничеству Юг — Юг проходит в Буэнос-Айресе с 20 по 22 марта.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разоблачении очередного устроенного США заговора против Венесуэлы, а задержанная властями Венесуэлы "террористическая группа" во главе с Роберто Марреро, секретарем лидера оппозиции Хуана Гуайдо, собиралась нападать на больницы и станции метро Каракаса.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"

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