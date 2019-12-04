Рынок электроэнергии и УБД для добровольцев: чем займется Рада

Во второй рабочий день пленарной недели депутаты рассмотрят несколько важных законопроектов

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада сегодня решит, предоставлять ли статус участника боевых действий воинам-добровольцам, а также возьмется за рынок электроэнергии, изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству и ряд других вопросов.

Так, первым делом депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО. Речь идет о воинах-добровольцах, которые защищали Украину на Донбассе от российской агрессии не в составе официальных воинских формирований. В конце октября Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении.

Далее парламентарии попробуют изменить рынок электроэнергии Украины – законопроект №2233 будет рассматриваться во втором чтении. НКРЭКУ может получить право устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед".

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Также в первом чтении будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Кодекс Украины о процедуре банкротства (№2276 и 2290).

В тренде Новый закон об особом статусе Донбасса принимать не будут

В первом чтении три законопроекта (№2398, 2398-1, 2398-д) про оборонные закупки. Принятие этих оборонных законопроектов позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для нужд обороны с лучшими европейскими практиками. Это позволит обеспечить эффективное и прозрачное осуществление закупок, создание конкурентной среды в сфере оборонных закупок, предотвратить коррупцию.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 декабря во втором чтении Верховная Рада приняла закон о Госбюро расследований. Одним из главных положений документа является то, что с его вступлением в силу автоматически прекращаются полномочия директора ГБР Романа Трубы и его заместителей.

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