С Ефремова и двух бывших "регионалов" сняли уголовные обвинения

Александр Ефремов. Фото: facebook.com/A.S.YEFREMOV

Киевский суд закрыл уголовное производство в отношении бывших народных депутатов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна по делу о принятии так называемых "диктаторских законов" в 2014 году.

Соответствующее постановление Печерского райсуда столицы от 8 ноября появилось в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, что бывших членов фракции "Партия регионов"обвиняли в организации принятия диктаторских законов 16 января 2014 года, однако судья Вита Бортницкая решила закрыть дело как декриминализованное.

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Судья сослалась на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины" от 13 мая 2014 года.

"Диктаторские законы" – пакет документов, которые Верховная Рада приняла 16 января 2014 года без обсуждения. Большинство законопроектов принималось без официального голосования, путем поднятия рук. Тексты некоторых законов стали доступны только после того, как депутаты за них проголосовали.

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Среди них оказался так называемый закон Олейника–Колесниченко, определяющий порядок регистрации и функционирования общественных организаций – "иностранных агентов". Он также ввел уголовную ответственность за клевету, экстремистскую деятельность и вмешательство в работу информационных ресурсов органов госвласти, а также ужесточил уголовная ответственность за массовые беспорядки, блокирование и захват зданий и др.

После Революции Достоинства Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко, обвинив их в злоупотреблении властью и служебном подлоге.

Напомним, что Александра Ефремова также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Изначально его содержали в СИЗО, но в июне этого года перевели под домашний арест, а позже вовсе освободили под личное обязательство.

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