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С Гладковского сняли электронный браслет – адвокат

20 декабря, 19:54

Суд беспрецедентным образом ослабил меру пресечения

/ Фото: УНИАН

Бывшему заместителю секретаря СНБО и действующему президенту корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому, которого ранее было решено освободить из СИЗО, еще сильнее ослабили меру пресечения.

Несмотря на то, что Гладковского обвиняют в нанесении казне более 10 млн гривен ущерба, Высший антикоррупционный суд разрешил снять с него электронный браслет, сообщает hromadske, ссылаясь на адвоката подозреваемого Руслана Волынца.

"Да, суд сегодня позволил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли", – сказал юрист.

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В то же время, суд продлил все остальные условия домашнего ареста Гладковского и не вернул ему загранпаспорт.

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Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. 19 октября суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В итоге 21 октября его семья внесла залог в размере 10,6 млн гривен. В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать.

Напомним, 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Антикоррупционеры рассказали, в чем именно подозревается бывший чиновник СНБО.

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