С кем "Батькивщина" идет на выборы: названы имена первой пятерки

Тимошенко на съезде политсилы представила пока только первых пять человек, среди которых есть и лидеры двух партий

Фото: ba.org.ua.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" огласила имена первой пятерки кандидатов в депутаты, с которой пойдет на выборы в Верховную Раду. Возглавит поход в парламент глава политической силы Юлия Тимошенко. Об этом стало известно на сегодняшнем съезде партии.

"Я горжусь нашей командой. Если бы нам сегодня надо было возглавлять направления становления и возрождения Украины, у нас сутки бы пошло на то, чтобы предложить стране лучших специалистов. Это большая сила нашей команды. Мы верим, что возможно изменить все", – заявила Юлия Тимошенко.

Так, первая пятерка "Батькивщины" выглядит следующим образом:

Юлия Тимошенко – лидер партии; Сергей Тарута – внефракционный народный депутат, лидер партии "Основа"; Валентин Наливайченко – глава партии "Справедливость", экс-глава СБУ; Сергей Соболев – зампредседателя парламентской фракции "Батькивщина"; Елена Кондратюк – народный депутат от "Батькивщины".

Как сообщали новости "Сегодня", Радикальная партия представила первую десятку на выборы в Раду. Съезд партии проходил возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве, где лидер "радикалов" Олег Ляшко показал, с кем пойдет в парламент.

Накануне президентская политическая сила провела съезд, на котором были озвучены имена первой десятки партии "Слуга народа", которые пойдут на выборы в Верховную Раду. На мероприятии присутствовал и президент Владимир Зеленский.

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