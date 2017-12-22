С кем из мировых политиков пересекался "шпион из Кабмина": опубликованы фото

Задержанный Ежов мог передать в РФ информацию со встреч Гройсмана с Мэй, Туском, Маккейном

Чиновник Кабинета министров Станислав Ежов, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, принимал участие во многих встречах премьер-министра Владимира Гройсмана с мировыми лидерами и политиками.

На страницах главы правительства в Facebook и Twitter нашлись фотографии, на которых был запечатлен Ежов.

Так, например, СБУ сообщила, что российский шпион информировал РФ о поездках и переговорах Гройсмана. В украинский спецслужбе говорили, что тот собирал служебную информацию Кабмина, в частности по заграничным поездкам и переговорам премьер-министра Украины, которую во время личных встреч, а также по электронной почте, передавал представителям ГРУ РФ.

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Напомним, вечером 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили Станислава Ежова, который работает в секретариате Кабмина и является переводчиком премьер-министра. Силовики указали, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора.

Сам Владимир Гройсман подтвердил задержание агента спецслужб РФ. Глава правительства поблагодарил сотрудников СБУ за профессионализм и бдительность.

Позже появилась реакция Кремля на задержания шпиона. Однако у Путина отказались подтвердить или опровергнуть информацию из Киева, сказав, что "новости читали, но никакой информацией не располагают, поэтому ничего конкретного не могу сказать".