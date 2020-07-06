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"С легкостью преодолевать все вызовы": Зеленский тепло поздравил Назарбаева с юбилеем

6 июля, 22:49

Елена Вус Елена Вус

Первому президенту Казахстана исполнилось 80 лет

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, пожелав ему крепкого здоровья и преодоления всех вызовов.

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"Сегодня празднует 80-летие Нурсултан Назарбаев. Желаю с легкостью преодолевать все вызовы – известные и новые! Крепкого здоровья! Из нашей встречи понял, что величайшее благо в жизни – это мудрость. Туған күниңмен!", – написал он в своем Twitter.

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Напомним, 19 марта 2019 года 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. После этого Токаев сложил с себя полномочия председателя Сената парламента Казахстана и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

Отметим, что Нурсултан Назарбаев беспрерывно занимал должность президента Казахстана с 1990 года, став рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти. За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

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Казахстан президент юбилей поздравления Владимир Зеленский Нурсултан Назарбаев

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