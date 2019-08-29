С новой Радой: свою работу народные депутаты начнут с Кабмина, бюджета и рынка земли

Верховная Рада Украины / Фото: AFP

Сегодня новый украинский парламент начинает свою работу. Новые народные депутаты могут проработать до самой ночи, а "Сегодня" выяснили, какие задачи стоят перед Верховной Радой.

Слово партий

Одними из первых решений ВР станут кадровые назначения — нардепы уже сегодня могут определиться с руководством парламентских комитетов, а также составом правительства, которое может начать свою работу уже в следующий понедельник. А вот во фракции "Слуга народа", которой принадлежит большинство в парламенте (254 голоса), уже давно говорят, что среди первоочередных инициатив будет снятие депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте президента. Кроме того, одним из приоритетов остается норма об ответственности за незаконное обогащение чиновников. Во вторник представитель президента в ВР Руслан Стефанчук добавил: на первой же сессии будет решен вопрос неперсонального голосования, или так называемого кнопкодавства. Напомним, в СН хотят ужесточить ответственность за этот проступок — нардепам могут грозить штрафы в несколько десятков тысяч гривен, лишение мандата и даже уголовная ответственность.

На днях о планах рассказал и почти нардеп Даниил Гетманцев, которому пророчат место главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. По его словам, в первую очередь нужно принять законопроект о режиме общего транзита, который упростит движение грузов через украинскую таможню. Глава СНБО Александр Данилюк пообещал, что на этой неделе появится проект о службе финансовых расследований, которая будет заниматься борьбой с преступлениями против интересов государства в финансовой сфере. Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка добавил, что на первое заседание ВР президент Владимир Зеленский вынесет проект об отсрочке штрафов для владельцев авто на еврономерах. Им грозят штрафы до 170 тыс. грн за нарушение правил растаможки. В общей сложности у партии президента готово уже больше 300 законопроектов.

О том, что нужно принимать в первую очередь, говорили и в оппозиционных фракциях. В "Голосе", например, планируют уже на первой сессии усовершенствовать медицинскую реформу и провести аудит всех социальных выплат в Украине. Остальные партии готовят законопроект, который обяжет использовать украинский газ для нужд населения и бюджетной сферы. Нардепы выступают за продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Правда, на встрече с представителем Всемирного банка Дэвидом Малпассом Зеленский пообещал открыть рынок земли, а чуть ранее в его команде обещали, что земельная реформа состоится уже в этом году.

Кадры и бюджет

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отмечает, что в первую очередь хотел бы увидеть назначение Кабинета министров:

"Второе — мы хоть и не получим коалиционное соглашение, но я бы хотел увидеть документ, в котором бы определялись основные задачи, которое ставит себе монокоалиция на ближайшие полгода-год и на все пять лет. А если говорить о конкретных решениях — хотелось бы, чтобы в ближайшее время был проект по отмене депутатской неприкосновенности и упрощение процедуры импичмента. То есть нужны план работы парламента и выполнение основных предвыборных обещаний".

Политолог Владимир Фесенко уверен, что первый день традиционно начнется с кадровых вопросов.

"Но есть и обязательная программа, в частности бюджетный процесс. Напомню, что до 15 сентября смету на следующий год нужно рассмотреть в первом чтении. А дальше направлений на самом деле очень много. Взять хотя бы вопрос имиджа, с этой точки зрения нужно отреагировать на тарифную проблему. Но готова к этому новая команда? Не уверен. Возможно, проголосуют отмену депутатской неприкосновенности", — добавляет эксперт.

Технологии: кнопка, бот и "брат"

Верховная Рада будет заниматься не только законотворчеством, но и техническим переоборудованием. Будущий нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия хочет бороться с коррупцией с помощью искусственного интеллекта. Система "Большой брат", как назвал ее Арахамия, будет следить за тем, как голосуют депутаты, и выявлять отклонения.

По словам его коллеги по фракции Галины Янченко, для помощи нардепам уже создали электронного помощника (чат-бота). Новичкам в парламенте он поможет с подачей документов, сбором справок, оформлением на работу помощников и другими процедурными вопросами.

Наконец, по словам Стефанчука, в ближайшие полгода в сессионном зале может появиться новая система для голосований с сенсорной кнопкой. Так в президентской партии планируют бороться с кнопкодавами. Ее должны были протестировать еще 23 августа, но тогда Раду заблокировали сотрудники СБУ и Госбюро расследований. Их вызвал замглавы аппарата ВР Владимир Слишинский, по мнению которого внедрение сенсорной кнопки противоречит трем статьям регламента.

Напомним, в 10:00 начнется трансляция торжественного открытия первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва и принесения присяги депутатами.

Также ранее новости "Сегодня" писали о том, что стала известна рассадка депутатов в Раде и выясняли где на самом деле удобнее сидеть в сессионном зале. По словам экспертов и "бывалых" первые ряды ценят за трибуну, а последние — за простор и секретность.

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