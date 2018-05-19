С новым ЦИКом: перезагрузки Комиссии уже требуют в Европарламенте

Вопрос перезагрузки Центральной избирательной комиссии Верховная Рада снова отложила. На этот раз, на месяц – до конца июня. Но, по правде говоря, у народных депутатов нет уверенности, что и до летних каникул под куполом удастся собрать 226 голосов за увольнение нынешнего состава и назначение новых членов ЦИКа. По словам лидеров пропрезидентской фракции, часть депутатов блокирует вопрос, опасаясь досрочных выборов. Другие просто выторговывают для своих округов хоть какие-то преференции. Ну а Европарламент недавно включил вопрос перезагрузки ЦИКа в список условий для получения Украиной новой макрофинансовой помощи ЕС. Причем, с оговоркой: в новом составе Центризбиркома должны быть представители всех парламентских фракций.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что вопрос обновления Центризбиркома будет решен до 1 июля. Хотя на Согласительном совете в понедельник обещал, что в четверг 17 мая депутаты, наконец, должны были перейти к рассмотрению кадровых перестановок в ЦИКе. Ведь, по словам Парубия, этот вопрос занимает значительный промежуток времени: сначала Рада должна формально уволить старый состав Центризбиркома, а потом уже назначать новых членов, каждый из которых выносится на голосование отдельно, а не пакетом.

Но уже в среду после совещания с главами и представителями депутатских фракций и групп Андрей Парубий заявил: "Во время совещания большинство представителей поддержали позицию, чтобы по кадровым вопросам, в частности по ЦИКу, продолжить политические консультации".

В статье "Попытка №2: когда Рада обновит ЦИК и кто заменит одиозного Охендовского" сайт "Сегодня" уже писал, что 5 февраля 2018 года Петр Порошенко зарегистрировал в Раде второе представление на назначение 13-ти новых членов ЦИК. Первое президент подавал в июне 2016-го, однако в список не попали многие кандидаты, которых фракции по закону предлагали президенту, а он формально должен был просто внести их в парламент на голосование.

По мере приближения очередных президентских и парламентских выборов в следующем году вопрос кадрового обновления Центральной избирательной комиссии становится более актуальным. Еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года – и 13-го члена Комиссии. Именно этот состав ЦИКа "принимал" скандальные президентские выборы в 2010 году, именно его члены помнят конституционный переворот, который затеял беглый Виктор Янукович, а уже после Революции Достоинства – результаты скандальных выборов на 205 округе в Чернигове, который в сети называли "борьбой денег против гречки".

В БПП, по словам Андрея Парубия, настаивают, чтобы кадровую перезагрузку ЦИКа, наконец, вынесли на рассмотрение, однако остальные фракции выступают за продолжение политических консультаций. Все дело в том, что изначально во втором президентском представлении на членов Центральной избирательной комиссии было 13 новых фамилий, как и положено по закону. Но в последний момент во фракции "Батькивщина" заявили, что не проголосуют за кадровую перезагрузку Комиссии, поскольку в списке нет их кандидата. После личной полусекретной встречи Петра Порошенко с Юлией Тимошенко в феврале, список пополнила фамилия Андрея Евстигнеева.

Таким образом, сейчас в списке 14 человек: Алла Басалаева ("Видродження"), Наталья Бернацкая (НФ) Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"), Ирина Ефремова (НФ), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустовая (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко ("Самопомич"), Татьяна Слипачук ("Воля народу"), Леонтий Шипилов (НФ), Татьяна Юзькова ("радикалы").

После этого во фракциях начался разброд и шатание. Понятно, что теперь "Батькивщина" даст голоса за своего члена в новый состав Центризбиркома, но не проголосует за кандидата от другой фракции. Как и депутаты остальных политсил: нельзя назначить на вакантных 13 мест в ЦИКе 14 человек, кто-то во время голосования в Верховной Раде должен "вылететь". По мнению главы фракции БПП Артура Герасимова, это искусственные преграды и депутаты, таким образом, пытаются просто заговорить вопрос. "К сожалению, представители других фракций выразили мнение, что нужны дополнительные консультации. Но по поводу чего, например, мы во фракции не понимаем. Нам что, еще раз отозвать и еще раз вносить (представление на членов ЦИК, в котором было бы уже не 14 новых фамилий, а 13-ть – Авт.), чтобы потом нашлось еще 10 причин для того, чтобы не голосовать? Я искренне считаю, что этот вопрос должен быть решен как можно скорее", – возмущается Герасимов.

А вот замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко считает, что большая часть депутатов нарочно затягивают процесс обновления ЦИКа. "Парубий собирал фракции и, к сожалению, нет голосов за назначение новых членов ЦИК. К сожалению, есть группа коллег, которые говорят разные вещи. А, на самом деле за их словами стоит то, что они боятся, что изменение состава ЦИК – это шаг к досрочным парламентским выборам, поэтому хотят затянуть назначение новых членов ЦИК на конец июня, когда дедлайн по отсутствию коалиции уже не дает повод президенту распустить парламент. За год до парламентских выборов уже нельзя распускать парламент", – считает нардеп.

Но есть еще одна не менее занимательная деталь. В среду 16 мая комитет Европарламента по иностранным делам, голосуя за предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи на 1 млрд евро, добавил к списку требований для получения этих денег вопрос перезагрузки ЦИКа. "Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс, представлять все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", – написал в своем Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Из списка в новый состав Комиссии видно, что нет кандидата от "Оппозиционного блока". Еще в ноябре прошлого года Гражданская сеть "ОПОРА" сообщала, что от Оппозиционного блока подавали одиозного Михаила Охендовского, чья фамилия фигурирует в "амбарной" книге Партии регионов. Но подход президента был таков: в новом составе ЦИКа должны быть новые лица, никаких "старых". По этой же причине НФ и "Батькивщине" пришлось отказаться от своих нынешних заместителей главы Комиссии Андрея Магеры и Жанны Усенко-Черной.

"Парламент обязан завершить процесс перезагрузки ЦИКа в как можно более сжатые сроки. Но вы же знаете, что "Оппозиционный блок" не получил представительства среди кандидатов, поданных президентом и зарегистрированных в феврале 2018 года. Есть много вариантов развития событий. Есть еще два члена Комиссии, срок полномочий которых заканчивается в 2021 году. И, по крайней мере, одна из них может получить гарантии, что в первую очередь она пополнит вакантные места через три года", – сказала сайту "Сегодня" координатор Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Речь идет о Екатерине Березюк и Олеге Диденко, которые в апреле 2014-го зашли в ЦИК по квоте "Свободы" и "УДАРа". Но, как правильно замечает Андрей Магера, ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, когда сегодняшние члены Комиссии будут уволены, а новых не назначат.