Украину разделили на новые районы, а языковый вопрос отложили: последний день Рады перед каникулами

Верховная Рада имела все шансы завершить ІІІ сессию на мажорной ноте. В четверг закрыли кадровые вопросы, назначив глав НБУ и АМКУ, а также вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности. Проголосовали депутаты и пакет "выборных" вопросов, а также убрали "хвосты" по другим важным направлениям. Однако в пятницу, последний день сессии, в Раде снова забурлило. Внимание общественности было приковано к "языковому" проекту народного депутата Бужанского, фракция "Голос" объявила о переходе в оппозицию, а уже на ближайший вторник созвали внеочередное заседание парламента.

Выборное законодательство: голосовать будем по-новому

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К концу сессии парламентарии все же сумели гармонизировать весь пакет законодательных изменений, необходимый для проведения выборов. Напомним, что ранее Верховная Рада объявила проведение местных выборов 25 октября и нашла деньги для их финансирования. Однако с изменениями в избирательное законодательство, а также с ликвидацией старых районов и созданием новых парламент тянул до последнего. Что вызвало даже резкое заявление Центризбиркома, намекнувшего, что без гармонизации всего пакета проводить выборы будет затруднительно.

В итоге в четверг парламент одобрил масштабные изменения в избирательное законодательство. Ключевые моменты ниже:

выборы в местные органы власти на пропорциональной основе с открытыми списками пройдут во всех населенных пунктах, где больше 10 000 жителей. (Ранее Избирательный кодекс предусматривал, что такие выборы проходят лишь городах с населением 90 000 человек и выше, во всех остальных пунктах сохраняется "мажоритарка");

существенно уменьшен залог для кандидатов;

изменена форма избирательного бюллетеня: если ранее предполагалось, что избиратель будет выбирать партию, а ниже указывать кандидата, которого он хочет "продвинуть" по партийному списку, то теперь эти графы в бюллетене будут стоять рядом;

ужесточено наказание за фальсификацию выборов, нарушение избирательного законодательства, унормированы различные правонарушения (такие как подкуп и т.д.).

Нарезка районов

В последний день сессии парламентарии закончили "выборный пакет". Хорошо поработав над проектом постановления Кабмина о ликвидации и создании районов, депутаты сумели найти вариант, который дал бы необходимое количество голосов в зале. Для этого профильному комитету пришлось учесть много предложений и пожеланий парламентариев (выступавших, разумеется, от имени избирателей). В итоге после доработки число районов, которые предложено создать, несколько увеличилось – их будет не 129, как предполагалось в правительственном проекте, а 136.

Однако увеличилось не только число. Наиболее масштабные изменения произошли с границами будущих районов: множество ОТГ и крупных городов были "переброшены" из одного "запроектированного" района в другой. В итоге сильно доработанный проект смог удовлетворить большинство парламентариев и постановление было принято.

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Кстати, среди прочего депутаты внесли в документ норму, согласно которой выборы депутатов райсоветов в ликвидированных районах не проводятся (что, в принципе, логично), а ЦИК обязана сформировать избирательные округа уже с учетом новых территориальных реалий и провести выборы райсоветов новых районов.

Еще один существенный момент: изменения районов в оккупированном Крыму (ликвидация старых и создание новых, прописанных в документе) вступит в силу после возвращения оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины. Таким образом, гражданам Украины, проживающим в АРК, не нужно беспокоиться о юридических сложностях, вызванных реформированием районов (документы со "старыми районами" остаются в силе).

Языковой вопрос

В пятницу Верховная Рада конституционным большинством (306 – "за") приняла обращение к мировому сообществу относительно незаконного общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, проведенного на территории оккупированного Крыма. В обращении депутаты призвали парламентариев зарубежных государств осудить эти незаконные действия Кремля. А руководство демократических государств – продолжить и усилить санкционное давление на Россию.

Однако, увы, в фокусе в этот день был не этот документ. Интригой до самого закрытия сессии оставался вопрос, будет ли вынесен в зал, рассмотрен и, главное, проголосован законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению на государственном языке в учебных заведениях".

Рассмотрение проекта изначально было запланировано на 16 июля, однако в тот день парламент не рассматривал документ – как заявила оппозиция, из-за общественного резонанса. При этом не исключалось, что документ могут рассмотреть в пятницу. Потому уже с самого утра под стены парламента подтянулись противники изменений в "языковой закон". Там они устроили огненно-дымовое шоу под лозунгом "Не подливайте масла в огонь". Были зафиксированы потасовки протестующих с правоохранителями.

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Проект, напомним, предполагает, что переход учащихся, обучающихся на русском языке, на обучение на государственном языке будет отложен до 2023 года. (Согласно действующему законодательству, такой переход должен произойти до 1 сентября нынешнего года).

"С одной стороны, это справедливое требование – чтобы переходной период продлился чуть дольше не только для венгерского и румынского языков, но и для других языков национальных меньшинств. Естественно, для русского в первую очередь. Этот законопроект ведь не отменяет языковой закон. Но другой вопрос, что даже среди "слуг народа" отношение к нему неоднозначное", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Действительно, целый ряд депутатов монокоалиции дали понять, что не готовы поддержать проект. В комментарии сайту "Сегодня" представитель фракции "Слуга народа" Святослав Юраш расплывчато отметил, что "фракция продолжает дискуссию по этому вопросу".

"Консенсуса во фракции гарантировать по этому вопросу нельзя. Есть демократический процесс в парламенте. И это хорошо, что мы можем обсуждать различные законопроекты. Этот проект, полагаю, будет ждать судьба других предложений – и хороших, и плохих. Он будет обсуждаться. Моя личная позиция – закон, который наказывает официантов за обращение к клиенту не на государственном языке, но не наказывает депутатов за выступления не на украинском, не идеален. Его нужно переосмыслять", – отметил народный депутат.

Политологи высказывают недоумение тем, что "языковой вопрос" был вообще поднят накануне выборов. Отмечая, что "слуги народа" льют воду на мельницы своих оппонентов.

"Конечно, обсуждение этого вопроса выгодно ОПЗЖ прежде всего и пророссийским силам. Если проект все же будет вынесен в зал, эта фракция его, безусловно, поддержит, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. – В некоторой мере это (дискуссия, – Авт.) усиливает позиции "Европейской солидарности" и патриотических сил. Но позиция партии власти этим вопросом будет, безусловно, расколота. Не все депутаты поддержат ее. И политсила проиграет в глазах как сторонников поправки, так и противников", – говорит политолог.

Согласен с таким мнением и Владимир Фесенко.

"Мне кажется, они, учитывая настроение и во фракции, и, главное, в своем электорате, хотят, с одной стороны, показать, что они хотят смягчить закон. С другой – покажут, что значительное число депутатов во фракции не поддерживают этот проект. Другой вопрос – зачем им нужно было поднимать этот вопрос, который для них не выигрышен, да еще и перед выборами. Этой темой воспользуется ОПЗЖ и в первую очередь "Евросолидарность". Она уже пользуется. Но не мультикультурная, мультиязычная фракция "Слуг народа". Есть такая пословица: "Не буди лихо, пока оно тихо". Она как раз об этом случае. Для меня загадка, почему этот вопрос был поднят. При том, что президент Владимир Зеленский ранее постоянно "гасил" любые попытки разделения по разным принципам", – отмечает Владимир Фесенко.

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При этом эксперты отмечают, что законопроект не имеет шансов быть принятым, если президент не поддержит его.

"Если проект поддержит меньше 170 "слуг народа" (а без поддержки президента вероятность этого высока), тогда закон вряд ли будет принят", – отметил Владимир Фесенко.

Впрочем, в пятницу проект так и не был вынесен в зал. Что не означает, что тема закрыта полностью. Не исключено, к дискуссии парламентарии вернутся уже в ближайшее время – на одном из летних внеочередных заседаний.

Оппозиционный "Голос"

Еще одним событием последнего сессионного дня стало заявление фракции "Голос" об уходе в оппозицию. С первых дней работы парламента нового созыва "Голос" пусть и не вошел в коалицию (хотя такая перспектива муссировалась в СМИ), однако считался естественным союзником "слуг". (Кстати, многие уже подзабыли, но союзником монокоалиции первое время была и "Батькивщина" – эта политсила ушла в оппозицию лишь через два с половиной месяца после старта работы новой ВР).

Однако самая "маленькая, но гордая" фракция действительно долгое время поддерживала монокоалицию. Даже не столько голосами (на начальном, "турборежимном" этапе работы ВР ІХ созыва голосов у коалиции всегда хватало). Сколько внося свою лепту в работу над решениями. Однако со временем поддержка "Голосом" "слуг" уменьшалась. А в начале нынешнего года – после отставки правительства Алексея Гончарука – сошла на нет.

"Де-факто "Голос" ушел в оппозицию зимой, после отставки правительства Гончарука. Тогда риторика представителей фракции окончательно изменилась. Хотя и ранее они достаточно жестко критиковали власть за те или иные решения. И, естественно, не голосовали за них. Потому сейчас, после этого заявления, по сути, ничего не меняется. Единственное, что здесь можно сказать, – им нужно было объявлять об уходе в оппозицию раньше. Сейчас возникает некий диссонанс между громким заявлением и рейтингом партии, который снизился как раз в том числе из-за отсутствия четкого позиционирования", – отмечает Алексей Гарань.

В свою очередь Владимир Фесенко связывает шаг "Голоса" с приближающимися выборами.

"Это заявление под выборы. Политтехнологическое предвыборное позиционирование. Им же нужно обозначать свою позицию. А де-факто они уже давно в оппозиции. Уже несколько месяцев никакой конструктивности по подавляющему большинству голосований там не было и близко. Сейчас стратегическими союзниками "слуг" является, в первую очередь, группа "Доверие" и внефракционные депутаты, по отдельным вопросам – группа "За будущее", – отмечает политолог.

В такой вот несколько сумбурной ситуации Верховная Рада ушла на каникулы. Но не надолго. 21 июля парламент соберется на внеочередное заседание, на которое будет вынесено больше десятка вопросов.

Вот как прошел последний день III сессии парламента:

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