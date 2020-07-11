Украина и Грузия в НАТО против России: Конгресс США провел слушания

Ян Бжезинский сказал, что действия Америки должны быть немедленными и бескомпромиссными

США будут более эффективными в противодействии России, если Украина и Грузия станут членами НАТО.

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Такое мнение прозвучало во время слушаний в Конгрессе США, которые касались сообщений в американских медиа, Россия платила Талибану за атаки на американских солдат в Афганистане, сообщает Голос Америки.

Перед конгрессменами выступили ведущие эксперты. И во время обсуждения, в частности, речь шла о том, как эффективнее противодействовать России в военном и политическом уровнях.

Старший аналитик Атлантического совета США и бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский сказал, что действия Америки должны быть немедленными и бескомпромиссными.

"Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО. Продолжение неоднозначной позиции только усиливает аппетит Путина и его ощущение возможности восстановить господство над этими двумя демократиями ", - заявил Бжезинский.

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Также он призвал усилить экономическое давление против России.

По его словам, нынешние санкции могут наносить ущерб российской экономике, но их результатом должно быть сдерживание российской агрессии – и здесь они не преуспели. Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов.

В свою очередь, Селеста Валландер, бывшая советница президента Барака Обамы и старший директор по России и Евразии в Совете национальной безопасности США сказала, что если агрессивной политике Кремля не противодействовать – она не остановится.

"США должны выстроить оборону, сорвать эти операции и прямо заставить российское руководство отвечать на военном, политическом и высшем уровнях власти. Если мы не защитим себя, если мы не сорвем эти российские операции, и если мы не заставим российское руководство отвечать, они будут продолжать – и, возможно, наращивать напряжение в дальнейшем ", – сказала она.

Напомним, в июне НАТО включило Украину в Программу расширенных возможностей, что предоставит нашей стране новые возможности. Также Киев мог бы получить еще один важный статус – главного союзника США вне Альянса, что обеспечило бы возможность еще лучше вооружиться американским оружием.

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Напомним, в июне 2019 года в США представили законопроект о предоставлении Украине статуса союзника вне НАТО. Статус главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) впервые появился в законодательном поле США в 1989 году. Изначально он предполагал, что с отдельными странами, имеющими стратегическое значение для США, Вашингтон может заключать договоры о совместных военных разработках и исследованиях. Позже функционал закона значительно расширился. Так, статус главного союзника США вне НАТО давал его обладателям возможность не только участвовать в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах, но и получать для этих целей материалы и оборудование в кредит, а также финансирование США для покупки или аренды оборонного оборудования.

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