"С внешним врагом нужно бороться коллективно": Арахамия объяснил, зачем нужен "нормандский формат"

Глава фракции "Слуга народа" признал, что в разведении сил на Донбассе есть риск

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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В фракции "Слуга народа" считают, что встреча лидеров государств Нормандского формата либо покажет его состоятельность для прекращения войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, или станет основанием для изменения переговорной позиции Украины и формата переговоров.

"Я поддерживаю позицию о том, что Украине нужно поменять переговорную позицию. Но для этого сначала нужно закончить со старым форматом. Нам нужны союзники. Нельзя просто сказать, что ничего не было, наши предшественники – это предшественники, а мы другие люди", – заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" глава фракции Давид Арахамия.

Он добавил, что "с внешним врагом нужно бороться коллективно". Кроме того, глава фракции признал, что риск в разведении сил на Донбассе есть, но руководство Украины пытается его минимизировать.

"Риск – 1 км отведения. В течение 15 минут подъезжает пехота, в течение 40 минут – тяжелая техника. Если ничего не делать, можно просто сесть и как предыдущая власть пять лет рассказывать, какой Путин плохой, как нам надо укреплять армию, как давайте будем идти вместе в НАТО, куда нас еще никто не пригласил, и давайте просто сидеть и ждать. Наши избиратели хотят видеть конкретные шаги к миру. Получится или не получится, к сожалению, не только от нас, украинцев, зависит, но будем пробовать", – отметил он.

Напомним, недавно министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что встреча в "нормандском формате" может состояться в ближайшее время и все теперь зависит от Москвы.

Если же говорить о выполнении последнего условия для разблокирования "нормандской" встречи – отвода сил в Петровском, то процесс может затянуться. На днях президент Владимир Зеленский отмечал, что отвод войск должен начаться примерно 4 ноября. Однако сегодня министр обороны Андрей Загорднюк говорил, что разведение войск в Петровском срывается и будет пересмотрена его дата.

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