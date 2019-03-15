С завтрашнего дня в ЦИК будут обучать членов участковых избирательных комиссий

Всего планируется организовать 387 тренингов

Фото: Getty Images

С завтрашнего дня в ЦИК будут обучать членов участковых избирательных комиссий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9e2/492/5c59e249254dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9e2/492/5c59e249254dd.jpg 2019-03-15T19:46:02+02:00 Политика Всего планируется организовать 387 тренингов

С 16 марта Центральная избирательная комиссия начинает проводить семинары для членов участковых избирательных комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES) в Украине с 16 до 28 марта пройдут семинары для членов участковых избирательных комиссий по вопросам организации подготовки и проведения очередных выборов президента 31 марта.

Всего планируется организовать 387 тренингов для членов всех Участковых избирательных комиссий (УИК) обычных избирательных участков. Обучение будут проводить 125 тренеров, сертифицированных Центром управления обучения участников избирательных процессов при ЦИК, которые с 25 февраля по 5 марта провели тренинги для членов окружных избирательных комиссий.

В течение 4-часовых семинаров их участники ознакомятся с системой и статусом избирательных комиссий, организацией работы УИК, в частности, в день голосования, и обеспечением ее избирательными бюллетенями и другой избирательной документацией. Кроме того, будут рассмотрены вопросы подготовки помещения для голосования. Также члены УИК будут изучать порядок подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составления соответствующего протокола, а также порядок рассмотрения жалоб.

Для членов УИК были подготовлены учебные пособия, фильм и блок-схемы отдельных избирательных процедур.

Обучение организуется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Британской помощи (UKAID).

Напомним, ЦИК зарегистрировала 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины. За выборами будут следить наблюдатели от 10 международных организаций и 7 иностранных государств.

Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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