Саакашвили больше не нужен ни в Грузии, ни в Украине – Al Jazeera

Сегодня, 10:53

Наряду с Россией Михо делает больше всех, чтобы дискредитировать Украину

Михеил Саакашвили. Фото: AFP
Михеил Саакашвили. Фото: AFP

Сага о Михеиле Саакашвили – прекрасный пример того, насколько легко сбиться с пути открытия демократических перспектив на скользкую дорожку полуавторитарного подстрекательства. Об этом пишут политолог Питер Залмаев и профессор Колумбийского университета Линкольн Митчелл, специалист по Грузии Линкольн Митчелл в колонке для Al Jazeera.

"Одним из наиболее интригующих участников недавно закончившейся Мюнхенской конференции по безопасности, ежегодного собрания имеющих отношение к международной политике крупных шишек из Европы, Северной Америки и других стран, был бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили. Саакашвили более не является ни президентом, ни губернатором чего бы то ни было – он также больше не является гражданином Грузии, – но он остается чрезвычайно интересной фигурой, история которой может послужить в некотором смысле предостережением для многих", – говорится в материале.

Авторы напоминают, что 5 февраля украинский апелляционный суд отказался отменить решение суда низшей инстанции, которым Саакашвили было отказано в статусе беженца. После этого Михо покинул Украину, улетев в Польшу, а позже – отправившись в Нидерланды, на родину своей жены.

"Картинные перипетии и элементарные странности в истории Саакашвили могут заслонить собой определенный существенный аспект реальности. Не далее чем два года назад Саакашвили хвалился, что вместе со своими соратниками скоро будет заправлять в двух странах – Грузии и Украине. Сегодня он, по большому счету, дискредитирован – и, что для него является более серьезным негативом, потерял какую-либо значимость в обеих этих странах", – пишут Залмаев и Митчелл.

В Грузии партия Саакашвили развалилась на конкурирующие друг с другом группы, ни одна из которых не пользуется значительной электоральной поддержкой и не имеет какой бы то ни было реальной власти. Его поддержка в Украине в последнее время колеблется в районе двух-трех процентов. Собираемые им там митинги в последнее время привлекают меньше – а иногда и намного меньше – пяти тысяч людей.

"Главная ирония последней инкарнации политика Саакашвили в том, что, несмотря на его резкую антироссийскую риторику, мало кто, если не считать Россию и российских агентов, делает больше, чем сам Саакашвили, чтобы дискредитировать Украину в глазах Запада, посеять семена нестабильности и повести Украину дорогой праворадикального популистского сворачивания демократии", – подчеркивается в колонке.

"Если посмотреть на более широкую политическую картину, Саакашвили, возможно, потерял актуальность. Он не занимает какого-либо важного поста, число его сторонников в Грузии и Украине довольно невелико, хоть они и преданы ему, и за последние годы он в значительной мере потерял благосклонность Запада. … Когда-то Саакашвили был надеждой и упованием глобального демократического проекта, но преимущественно за счет принятых им решений, которые так и не реализовались. Американский поэт 19-го века Джон Гринлиф Уиттьер писал, что самые грустные слова в английском языке – "Это было возможно", и именно эти слова всплывают в памяти, когда смотришь на то, где оказался Саакашвили сегодня. Но не обязательно обращаться к поэтическому слову, можно сказать и попроще: "если бы да кабы", – подытожили Залмаев и Митчелл.

Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 12 февраля, в киевском ресторане – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

В свою очередь в Генпрокуратуре рассказали, что будет с делами по Саакашвили, которые расследуются в Украине. Пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган уверяет, что уголовные производства не будут закрыты.

Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.
Грузия, Украина, саакашвили, эксперты, политик, Al Jazeera

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"Сегодня"

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