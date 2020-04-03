Саакашвили дал прогноз, когда закончится карантин

Политик отметил, что после победы над коронавирусом предстоит бороться с экономическими последствиями пандемии

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили дал прогноз относительно того, когда закончится карантин, связанный с распространением коронавируса.

Политик стал гостем программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Думаю, это история продлиться где-то до конца мая. Думаю, ограничения постепенно по миру будут сниматься где-то до конца июня-середины июля. Но это первая полоса. Коронавирус – это как землетрясение. А потом будет экономическое цунами. А это уже будет минимум на 5-6 месяцев, а то и намного дольше. То есть это история, которую мы до конца года будем проходить – через одну волну, вторую волну. И главное, чтобы это не оказалось фатальным. Потому что для экономики, для страны, для отдельных людей, семей это, конечно, очень сильная драма", – отметил третий президент Грузии Михаил Саакашвили. В тренде "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Михаил Саакашвили

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине официально подтверждено 942 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 19 человек выздоровели, для 23 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 138 новых случаев.

По всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также до 24 апреля действуют карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекратили междугородние перевозки, закрыли границу.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама