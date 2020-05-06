Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский

По сообщениям СМИ политика могут назначить уже сегодня

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили уже говорил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время объявит о его назначении. Теперь он даже назвал свое будущее место работы – Национальный совет реформ.

Об этом он сказал в комментарии DW.

На просьбу подтвердить, что его должны назначить секретарем Национального совета реформ, как об этом писали украинские СМИ, он уточнил: "Председателем исполнительного комитета, а не секретарем".

Реклама

В то же время Саакашвили не назвал дату, когда он будет назначен, но, по сообщениям СМИ, это может произойти сегодня.

Как сообщали новости "Сегодня", последние пару недель ходили разговоры о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Он даже готовился выступить в парламенте, встречался с политическими силами и отдельными депутатами, но его назначения так и не случилось. Одной из причин называли отсутствие голосов в парламенте. На днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Зеленский готовит Саакашвили новую должность, для назначения на которую не нужно одобрения Верховной Рады.

Напомним один любопытный момент: 14 декабря 2015 года глава МВД Арсен Аваков плеснул водой в лицо Саакашвили – это произошло как раз в ходе Нацсовета реформ. По словам министра, тогда еще глава Одесской ОГА "не давал сказать ничего, перебивая всех, включая президента". После этого Аваков обнародовал видео скандальной стычки с Саакашвили.

В свою очередь Саакашвили рассказал свою версию конфликта, произошедшего на Нацсовете реформ. По его словам, после его доклада спустя несколько выступающих, слово взял министр внутренних дел и перешел на оскорбления.

Реклама

Смотрите также выступление Саакашвили в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама