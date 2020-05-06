Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости политики

Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский

6 мая, 11:49

Сергей Мартынец

По сообщениям СМИ политика могут назначить уже сегодня

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили уже говорил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время объявит о его назначении. Теперь он даже назвал свое будущее место работы – Национальный совет реформ.

Об этом он сказал в комментарии DW.

На просьбу подтвердить, что его должны назначить секретарем Национального совета реформ, как об этом писали украинские СМИ, он уточнил: "Председателем исполнительного комитета, а не секретарем".

Реклама

В то же время Саакашвили не назвал дату, когда он будет назначен, но, по сообщениям СМИ, это может произойти сегодня.

Как сообщали новости "Сегодня", последние пару недель ходили разговоры о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Он даже готовился выступить в парламенте, встречался с политическими силами и отдельными депутатами, но его назначения так и не случилось. Одной из причин называли отсутствие голосов в парламенте. На днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Зеленский готовит Саакашвили новую должность, для назначения на которую не нужно одобрения Верховной Рады.

В тренде
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с Евросоюзом

Напомним один любопытный момент: 14 декабря 2015 года глава МВД Арсен Аваков плеснул водой в лицо Саакашвили – это произошло как раз в ходе Нацсовета реформ. По словам министра, тогда еще глава Одесской ОГА "не давал сказать ничего, перебивая всех, включая президента". После этого Аваков обнародовал видео скандальной стычки с Саакашвили.

В свою очередь Саакашвили рассказал свою версию конфликта, произошедшего на Нацсовете реформ. По его словам, после его доклада спустя несколько выступающих, слово взял министр внутренних дел и перешел на оскорбления.

Реклама

Смотрите также выступление Саакашвили в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Нацсовет реформ Михеил Саакашвили

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Саакашвили заявил, что Зеленский в ближайшее время объявит о его назначении
Саакашвили заявил, что Зеленский в ближайшее время объявит о его назначенииПолитика
Кабмин рассматривает ослабление карантина: онлайн-трансляция
Кабмин рассматривает ослабление карантина: онлайн-трансляцияПолитика
Стало известно, кто станет заместителем Кучмы в ТКГ
Стало известно, кто станет заместителем Кучмы в ТКГПолитика
Зеленский об эпидемии: Украине удалось обойти самые страшные сценарии
Зеленский об эпидемии: Украине удалось обойти самые страшные сценарииПолитика
Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский
Саакашвили назвал должность, на которую его назначит ЗеленскийПолитика
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для Киева
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для КиеваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...