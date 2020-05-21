Саакашвили организовал встречу генпрокурора с бизнесом: что решили

Генпрокурор вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм, отметил чиновник

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с представителями бизнеса. Участник встречи глава Национального совета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что договорились о создании департамента по защите инвестиций. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, встреча была совместной инициативой Национального совета реформ и Офиса генерального прокуратура.

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"Впервые за историю прокуратуры Украины генеральный прокурор встретился за круглым столом с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, во время которой в течение двух часов шел очень предметный и иногда жесткий разговор о незаконном вмешательстве со стороны правоохранительных органов в деятельность бизнеса. На встрече также присутствовали члены парламента. Это очень положительная инициатива и очень здорово, что Ирина Венедиктова абсолютно открыта к такому диалогу", – написал Саакашвили.

Глава Нацсовета отметил, что генпрокурор вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм.

"Мы договорились о создании департамента по защите инвестиций, а также о том, что раз в две недели будут проводиться встречи рабочей группы, которые положит конец незаконному вмешательству СБУ, прокуратуры, налоговой милиции, и прочих в экономику. Что, наконец, позволит бизнесу заниматься своим делом, спасать себя, спасать экономику и спасать страну", – сообщил чиновник.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.12 маяСаакашвили уже провел первую встречу.

В свою очередь Владимир Зеленский говорил, что хочет, чтобы Саакашвили занимался реформой украинской таможни, так как в период своего президента в Грузии он смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.Также, по словам президента, у Саакашвили достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Кроме того, Зеленского интересует помощь Саакашвили в проведении пенсионной реформы в Украине.

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