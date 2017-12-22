Саакашвили получил голландскую визу – СМИ

Нидерланды удовлетворили запрос экс-президента Грузии и лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили на получение визы.



Об этом сообщила в четверг газета De Telegraaf со ссылкой на источники в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов.



Указывается, что Саакашвили, сейчас не обладает гражданством ни Грузии, ни Украины, выдали визу в киевском посольстве.

Саакашвили мотивировал свой запрос необходимости воссоединения с семьей: его жена Сандра Рулофс является подданной Королевства Нидерландов.

В свою очередь, сам Саакашвили не подтвердил и не опроверг слова о наличии у него голландской визы.



Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что ему не нужна голландская виза.

Он отметил, что у него есть предложение о гражданстве, передает NewsOne.

"Мне не нужна голландская виза. Я все эти месяцы пока я в Украине — я уже был на Западе, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну. У меня есть предложение о гражданстве – не визе, а гражданстве – от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков. У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья из Голландии. У меня есть приглашения на работу в Америку и в несколько стран Европы. Эта проблема у меня не стоит", — заявил Саакашвили.

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При этом опальный политик не подтвердил и не опроверг слова о наличии у него голландской визы.

"У меня нет заграничного, у меня нет ни одного полноценного паспорта. Если б у меня был украинский паспорт — его спокойно признавали бы в Европе. Любая европейская страна меня пустит, и это ни для кого не секрет", — убежден лидер "Руху новых сил".



Напомним, 26 июля стало известно из СМИ, что Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Эту информацию также подтвердили и в Государственной миграционной службе. Позже стало известно, что соответствующий указ подписал президент Украины.

Гражданства Грузии Саакашвили также лишен.

В начале сентября Украина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили. В Генпрокуратуре Украины уточнили: с учетом того, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача Саакашвили, находятся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно ст. 574 УПК Украины "запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться Министерством юстиции Украины".