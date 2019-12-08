Саакашвили призвал политиков поддержать Зеленского перед "норманской встречей" (видео)

Если Украина проиграет на переговорах в Париже – это будет поражение всех украинцев

/ Фото: AFP

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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили призвал представителей всех политических сил поддержать президента Владимира Зеленского накануне переговоров в "нормандском формате". Об этом он сказал, выступая на "Свободе слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По его словам, если на переговорах в Париже Украина потерпит поражение, то это будет и поражением всех украинцев, в том числе политиков. Он привел в пример его встречу в Москве с Путиным, когда еще был президентом Грузии – Саакашвили пошел перед переговорами помолиться, чтобы они прошли успешно.

"Не на Майдан надо идти, давайте пойдем всесте помолимся за то, чтобы эта встреча была успешной. Это будет достойная позиция. Если Путин увидет, что вся Украины, весь политический спектр – Порошенко, Тимошенко, Вакарчук, Арахамия, первый и второй президенты – стоят в цервки на алтаре и все моляться вместе, взявшись за руки, за успех переговоров, тогда Путин поймет, что имеет дело с сильной и объединенной нацией украинцев", – сказал Саакашвили.

Он считает, что, несмотря на политические разногласия, несогласия с какими-то решениями внутри страны, это должно остаться за рамками – все должны объединиться вокруг поддержки Зеленского на переговорах. Политик также подверкнул, что сейчас Зеленский имеет 100% поддержку украинцев перед поездкой в Париж.

Видео: Сегодня

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Читайте больше, что говорят в мире о встрече "Нормандской четверки".

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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