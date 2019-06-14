Саакашвили прошел медкомиссию в военкомате Киева: появились фото

Политик стал на воинский учет и даже выразил готовность защищать Украину

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil.

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили прошел медкомиссию и встал на учет в одном из военкоматов Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прошел медицинскую комиссию и стал на воинский учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину", – написал он и показал соответствующие фото.

По его словам, медперсонал оказал ему теплый прием и отметил, что они работают в не очень хороших условиях. По его мнению, военкоматам и их сотрудникам нужно резко увеличить финансирование.

Напомним, 29 мая Михеил Саакашвили вернулся в Украину после того, как ранее был выдворен из страны. Это стало возможным после того, как новый президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство.

Также новости "Сегодня" сообщали, что Саакашвили назвал первую десятку своей партии, с которыми пойдет на парламентские выборы. Вместе с экс-губернатором Одесской области будут баллотироваться общественные деятели, областные депутаты и бывший заместитель генерального прокурора.

Также смотрите видео, как в феврале прошлого года Саакашвили задерживали в одном из ресторанов Киева, чтобы выдворить из Украины:

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