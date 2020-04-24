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Саакашвили рассказал, как будет уживаться в Кабмине с Аваковым после их ссоры

24 апреля, 09:59

Сергей Мартынец

Политик опроверг опасения о своей конфликтности и готовности поссориться с кем угодно

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили собирается стать вице-премьером в нынешнем правительстве. В то же время он считает, что конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым, который случился в 2015 году, не помешает ему, и он не собирается ни с кем ругаться.

Об этом политик сказал в интервью "Новому времени".

"Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать", – ответил Саакашвили на вопрос, как он собирается работать с Аваковым в одном Кабмине.

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Он также опроверг опасения о своей конфликтности и готовности поссориться с кем угодно, отставая свою позицию.

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Фото из открытых источников

"Это очень ошибочное представление обо мне. Я уже год в Украине. Хожу иногда по телеэфирам. У меня за этот год было много возможностей кого-то обвинять, в чем-то упрекать, но я не считаю для себя это приоритетом в жизни. Я этого не делал. Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время", – сказал политик.

Напомним, 14 декабря 2015 года Аваков плеснул водой в лицо Саакашвили во время перепалки в ходе Нацсовета реформ. По словам главы МВД Украины, глава Одесской ОГА "не давал сказать ничего – перебивая всех, включая президента".

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После этого Аваков обнародовал видео скандальной стычки с Саакашвили.

Смотрите также эксклюзивное интервью Саакашвили в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24":

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Арсен Аваков ссора Кабинет министров Михеил Саакашвили

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