Саакашвили рассказал о "троянском коне" Путина на Донбассе

Владимир Путин / Фото: AFP

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Президент РФ Владимир Путин преследует четкую цель – легитимизировать оккупацию части Донбасса российскими войсками под видом проведенияместных выборов на востоке Украины.

Об этом лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Пока подвижек особых [по Донбассу] нет. Не надо себя убеждать, что война закончится через три месяца, шесть месяцев. Я прекрасно понимаю, что нет ни одного случая, когда Владимир Путин с кем-то договорился. У него сейчас четкие цели. На постсоветском пространстве он не договаривался ни с кем и ни о чем", – напомнил политик.

По его словам, он встречался с Путиным десятки раз и провел многие часы в переговорах.

"До сих пор он меня вспоминает не очень сладким словом. У него конкретные цели сейчас. Он чувствует, что внимание Запада к нашему региону ослабевает и Запад устает. И у него четкие цели на следующие несколько месяцев. Какая у него цель? Он хочет, чтобы на оккупированной территории прошли выборы, которые формализуют этот статус, и потом дать им полное право блокировать любой прогресс [по продвижению] Украины в Европу, Евросоюз, НАТО и т.д. Это четкая цель по Украине. И дальше – дестабилизировать Украину через "троянского коня". Никто в этом не сомневается", – подчеркнул Саакашвили.

Напомним, замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахмет Чийгоз заявил, что Путину нужна вся Украина, и он ни перед какими нашими жертвами не остановится.

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