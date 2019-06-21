Саакашвили разрешили участвовать в выборах: суд принял решение

Печерский суд принял решение относительно беспрерывности проживания политика в Украине

Михеил Саакашвили. Фото: AFP

Лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили недавно вернули украинское гражданство, а теперь суд дал ему возможность участвовать в парламентских выборах.

Так, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Саакашвили об установлении факта его непрерывного проживания в Украине в течение пяти лет для регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Установить факт непрерывного, на законных основаниях, проживания Михеила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", – огласил решение судья Сергей Вовк.

Как говорил недавно сам Саакашвили, "президент Зеленский отменил указ предыдущего президента и признал тем самым, что это было незаконно (лишение гражданства – Ред.), а если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным".

Печерский районный отдел управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области, к которому и был иск, может обжаловать данное решение суда и подать апелляцию.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле 2017 года тогда еще президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Как объясняли в Миграционной службе, основаниями для лишения гражданства стали якобы неправдивые личные данные при подаче документов на приобретение украинского гражданства.

10 сентября того же года Саакашвили вернулся в Украину со штурмом – он пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостисский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

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