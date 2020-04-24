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  1. Новости политики

Саакашвили: Реформы получаются только в команде

24 апреля, 22:15

Елена Вус

По его словам, в Грузии он достиг определенных успехов потому что это была командная игра

Все реформы будут работать, если это командная игра.

Об этом Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013), заявил в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Я в Грузии достиг определенных успехов потому что это была командная игра. Каждый член команды был очень важен. И без команды ничего не получается. Для меня сейчас это очень важно. Для меня важно понимать, существует ли команда, которая сможет до конца помочь президенту Зеленскому провести то, что он хочет провести (реформы – Ред)", – отметил он.

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Ранее Саакашвили заявил, что готов быть "министром без портфеля". Он признался, что готов быть помощником у любого министра, у любого губернатора, у любого председателя парламентского комитета, у любого человека, который желает сейчас спасать ситуацию. Поделиться своим опытом.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили собирается максимально помогать команде президента Зеленского и премьера Шмыгаля, в частности – в осуществлении реформ и создании системы, которая окончательно поломает старые коррупционные схемы в Украине.

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Грузия Украина реформы Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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