Саакашвили сознался, что его жена чуть не села на рейс МН17

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассказал, что его жена Сандра Рулофс должна была лететь рейсом МН17, который сбили над Донбассом. К счастью, она отказалась от полета в последний момент.
Об этом Михеил Саакашвили рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Моя жена почти оказалась на том самолете, который они сбили. Потому что она должна была лететь на конференцию по СПИДу в Малайзии, в Куала-Лумпуре. Но она просто из-за нашего сына, из-за того, что я тут был, кому-то надо было о нем заботиться, решила в последний момент не лететь", – заметил Саакашвили.
По его словам, многие коллеги его супруги оказались в этом самолете и погибли, когда самолет сбили над Донбассом российскими наемниками.
"Очень достойные люди, хорошие люди. Мамы семей, их дети. И то, что их сбили – это огромная человеческая трагедия. Это не просто какая-то статистическая... Это реально конкретные судьбы людей очень достойных", – резюмировал Саакашвили.
Напомним, российский адвокат Николай Полозов заявил, что Россия может выдать Нидерландам подозреваемого Владимира Цемаха.
Отметим, Нидерланды обратились к России с просьбой выдать Цемаха.
В ответв России уверяли, что Нидерланды к ним не обращались.
Ранее сообщалось: после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Цемах был допрошен перед отправкой в Россию.
Напомним, ранее 40 европейских политиков подписали обращение к Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.
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