Саакашвили заявил, что готов быть "министром без портфеля"

По словам Саакашвили, в данной ситуации нет особого выбора

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013) признался, что готов стать вице-премьером.

Об этом он заявил в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Это была идея президента Зеленского. Многие спрашивают, ну что это – вице-премьер – что это за статус, ты же был президентом? Все очень просто. Ситуация в стране заходит за критическую черту. На Украину надвигается не просто кризис, а целая буря, целое цунами, которое сметет и так не очень большие сбережения украинцев, которое оставит миллионы украинцев без работы, которое может поставить всю суть существования Украины под большой удар", – отметил он.

По словам Саакашвили, в данной ситуации нет особого выбора. Или наблюдать со стороны, или что-то делать.

"Я готов быть помощником у любого министра, у любого губернатора, у любого председателя парламентского комитета, у любого человека, который желает сейчас спасать ситуацию. Поделиться своим опытом", – резюмировал он.

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Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили собирается максимально помогать команде президента Зеленского и премьера Шмыгаля, в частности – в осуществлении реформ и создании системы, которая окончательно поломает старые коррупционные схемы в Украине.

Кроме того, политик заявил, что имеет огромный опыт переговоров с МВФ, и хочет этот опыт применить на благо Украины.

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