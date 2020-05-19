Сакварелидзе об интервью Гордона: Никто не вправе диктовать медиа свои правила

Любой журналист и любое СМИ имеют право брать интервью у кого угодно, если на то есть согласие и это не нарушает закон. А оценивать сказанное должно общество, поскольку такие интервью и делаются для подобных оценок. Об этом, комментируя начавшееся обсуждение интервью террориста Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону, написал экс-замгенпрокурора, политик Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сам вообще не смотрел ни одно интервью Гордона, поскольку ему, как потребителю, не интересно. Но что касается согласования со спецслужбами таких интервью, то вряд ли западные СМИ это делают, когда хотят пообщаться с признанными миром диктаторами.

"Давайте отодвинем в сторону эмоции и патриотические истерики насчет того, насколько журналист должен согласовывать или нет свои интервью с нашими спецслужбами.

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Не представляю себе журналистов ведущих западных таблоидов, стоящих в очередях Ми6, ЦРУ или Французской контрразведки, которые отправляют согласовательные письма, чтобы записать любого врага номер один своих стран или свободного мира!

А если, допустим, Путин согласится на интервью с Гордоном? То как ему поступать? Отказаться?" – задает вопрос Сакварелидзе, подчеркивая, что Гиркин не может быть важнее или опаснее для Украины чем Путин.

Сакварелидзе также отметил, что ни один ведущий западный журналист пока еще не отказывался брать интервью или освещать материал, связанный с самыми кровавыми фигурами нашего столетия.

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"Почему? Потому что их дело показывать, а наше – оценивать. Да, это может быть до тошноты, зрителя может разрывать, глядя на монитор, но никто не в праве запрещать и диктовать медиа свои правила. Это делает рынок и зритель", – отметил Сакварелидзе.

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Как пример, он привел интервью Башара Ассада и Муаммара Каддафи изданиям BBC и NBC News.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что шокирован интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим т.н. "министром обороны ЛНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Единственный плюс – это новые доказательства российской агрессии, озвученные террористом.

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