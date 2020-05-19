Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости политики

Сакварелидзе об интервью Гордона: Никто не вправе диктовать медиа свои правила

19 мая, 17:50

Юрий Божко

Политик уверен, что дело журналистов - подавать информацию, а оценивать должно общество

Любой журналист и любое СМИ имеют право брать интервью у кого угодно, если на то есть согласие и это не нарушает закон. А оценивать сказанное должно общество, поскольку такие интервью и делаются для подобных оценок. Об этом, комментируя начавшееся обсуждение интервью террориста Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону, написал экс-замгенпрокурора, политик Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сам вообще не смотрел ни одно интервью Гордона, поскольку ему, как потребителю, не интересно. Но что касается согласования со спецслужбами таких интервью, то вряд ли западные СМИ это делают, когда хотят пообщаться с признанными миром диктаторами.

"Давайте отодвинем в сторону эмоции и патриотические истерики насчет того, насколько журналист должен согласовывать или нет свои интервью с нашими спецслужбами.

Реклама

Не представляю себе журналистов ведущих западных таблоидов, стоящих в очередях Ми6, ЦРУ или Французской контрразведки, которые отправляют согласовательные письма, чтобы записать любого врага номер один своих стран или свободного мира!

А если, допустим, Путин согласится на интервью с Гордоном? То как ему поступать? Отказаться?" – задает вопрос Сакварелидзе, подчеркивая, что Гиркин не может быть важнее или опаснее для Украины чем Путин.

Сакварелидзе также отметил, что ни один ведущий западный журналист пока еще не отказывался брать интервью или освещать материал, связанный с самыми кровавыми фигурами нашего столетия.

В тренде
Выборы на карантине: в МВД назвали два выхода из ситуации

"Почему? Потому что их дело показывать, а наше – оценивать. Да, это может быть до тошноты, зрителя может разрывать, глядя на монитор, но никто не в праве запрещать и диктовать медиа свои правила. Это делает рынок и зритель", – отметил Сакварелидзе.

Реклама

Как пример, он привел интервью Башара Ассада и Муаммара Каддафи изданиям BBC и NBC News.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что шокирован интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим т.н. "министром обороны ЛНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Единственный плюс – это новые доказательства российской агрессии, озвученные террористом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интервью журналист СМИ Давид Сакварелидзе право

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетей
Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетейУкраина
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против Украины
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против УкраиныПолитика
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил детали
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил деталиПолитика
В России сделали циничное заявление по Крыму
В России сделали циничное заявление по КрымуРоссия
Шмыгаль заявил о том, когда в Украине заработает метро и откроют детсады
Шмыгаль заявил о том, когда в Украине заработает метро и откроют детсадыПолитика
Стало известно, когда Зеленский даст пресс-конференцию
Стало известно, когда Зеленский даст пресс-конференциюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...