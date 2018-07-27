Сам себя загнал в тупик: в России рассказали, как Путин облажался с Крымом и Трампом

Президент РФ Владимир Путин пытался через американского лидера Дональда Трампа добиться отмены санкций, а на деле получил жесткую антироссийскую политику США – РФ приравняли к Ирану и КНДР. А добила Москву жесткая декларация Госдепа по аннексии Крыма.

Об этом рассказал "Апострофу" известный российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Во-первых, декларация Государственного департамента США о непризнании аннексии Крыма опоздала года на четыре с лишним, скажем для начала. Во-вторых, Путин и его ОПГ (организованной преступной группировке) представляются мне совершеннейшими тупыми имбецилами. Все, что они делают – это абсолютно медицинский, химически чистый идиотизм. Например, Путин отдал приказ вмешаться в американские выборы, чтобы помочь избраться Трампу, которого он уже имел как агента и рассчитывал, что Трамп будет таковым дальше. Все мы прекрасно знаем хронологию того, что произошло", – говорит он.

Он напомнил о принятом в США законе CAATSA ("О противодействии противникам Америки путем санкций"), который подразумевает, что президент США не сможет снять санкции, стал таким себе ответом на попытки Трампа отменить жесткие меры против Москвы. Рабинович считает, что именно с этого момента ситуация Путина стала плачевной.

"Соответственно, Путин своими действиями загнал себя в рамки американского законодательства, где теперь закреплено противостояние путинской России наравне с противостояниями Ирану и КНДР. Этого результата Путин добился сам. Точно так же и с декларацией Государственного департамента по Крыму", – пояснил блогер.

В то же время он считает, что освобождению Крыма, пока путин у власти в России, не поможет даже американская декларация.

"Думаю, что освобождение Крыма от российской оккупации не заставит себя ждать долгие-долгие десятилетия. Но при Путине и путинизме освобождение Крыма маловероятно, фактически невозможно. Я считаю, что это важный документ в понимании того, что Крым будет освобожден, но недостаточный, чтобы это произошло при Путине и, скорее всего, во время его жизни", - резюмировал Рабинович.

Как сообщалось, вчера, 26 июля, в Сенате США утвердили резолюцию по Крыму. В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что "Крым является частью суверенной территории Украины". Американские законодатели призвали правительство США продолжать применение полномочий в части санкций против России согласно CAATSA.

Евросоюз также поддержал позицию США о непризнании аннексии Крыма. В Брюсселе напомнили, что Европа, как и Америка, твердо привержена суверенитету и территориальной целостности Украины.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.