Саммит "Большой семерки": почему возвращение России в G7 под большим вопросом

Из-за пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп перенес на сентябрь 45-й саммит "Большой семерки " и неожиданно для всех заявил, что пригласит на встречу G7 Индию, Южную Корею, Австралию и Россию. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал предложение Трампа. Однако, по его словам, будучи страной-хозяйкой саммита G7-2020, США могут отправлять разовые приглашения, но не менять сам формат саммита.

Скорее всего, по словам эксперта Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елены Снигирь, Трамп таким образом пытается использовать Россию для воздействия на Китай в вопросах, которые действительно тревожат США, например о новых договоренностях в ядерной сфере.

"Бывшая "Большая восьмерка" – это клуб крупных экономик, которые разделяют общие (западные) ценности. Туда, например, не входят другие мировые экономические силы, сильные игроки, такие как Китай и Индия. Россию приняли туда фактически авансом, учитывая ее задекларированные в 90-х намерения развиваться демократическим путем и быть конструктивным участником. Но Россия его не оправдала. Поэтому на самом деле под большим вопросом вообще возвращение России в G7 когда-либо. При этом следует понимать, что возврат в "Большую восьмерку" для России – это больше имиджевый вопрос. Политический интерес РФ заключается не в возвращении в этот клуб, а в создании такого клуба мировых игроков, где решались бы вопросы регионального доминирования и голос РФ воспринимался бы на равных. "Большая семерка" сегодня – совсем не об этом. И именно поэтому РФ уже заявила, что G7 неполноценна без Китая", – сказала сайту "Сегодня" Елена Снигирь .

Во-первых, стоит напомнить, что предложение Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку" уже не первое. Подобные заявления он делал и в 2018 году.

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Во-вторых, по словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, сегодня Россия Трампу очень нужна против Китая.

"Какой-то альянс Москва-Пекин – это для него наихудший вариант, который только можно себе представить. Принимая во внимание, что G7 – это в первую очередь экономика (безопасность они иногда рассматривают в контексте влияния на экономические процессы), соответственно, здесь РФ может быть союзником Трампа против Китая. В-третьих, возможно, в год перед выборами Трампу тоже нужно показывать для определенной категории своих избирателей, что он может говорить с таким лидером, как Путин, что они готовы обсуждать глобальные проблемы и он его не боится и т. д. То есть теоретически такой пиар-аспект тоже не стоит исключать, хотя он не основной", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест .

Ранее сообщалось, почему саммит G7 опасен для Украины.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с Путиным" .

Напомним, Трамп уже не впервые предлагает вернуться к формату G8 – с участием России. Однако в прошлом году саммит принимала Франция, президент которой Эммануэль Макрон решил обойтись без присутствия представителей страны-оккупанта.

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