"Красные линии" не переступил: реакция соцсетей на саммит лидеров "Нормандской четверки"

Пользователи соцсетей отреагировали на встречу в Париже яркими комментариями

В понедельник, 9 декабря лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года.

Основное заседание саммита началось вечером в понедельник в зале Мюрата Елисейского дворца и продлилось более двух часов. После этого состоялась двусторонняя беседа глав России и Украины, ставшая их первым личным контактом, а затем — рабочий ужин "четверки". Он продолжался около часа и десяти минут. Таким образом, считая более чем двухчасовое первое заседание, нормандский саммит, без учета двусторонних встреч, занял 3,5 часа.

Еще до начала переговоров в нормандском формате в резиденции президента Франции состоялся ряд двусторонних встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали об итогах саммита в "нормандском формате".

В свою очередь, пользователи соцсетей отреагировали на происходящее остроумными комментариями.

Реклама

Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама