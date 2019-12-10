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"Красные линии" не переступил: реакция соцсетей на саммит лидеров "Нормандской четверки"

10 декабря, 01:52

Пользователи соцсетей отреагировали на встречу в Париже яркими комментариями

В понедельник, 9 декабря лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года.

Основное заседание саммита началось вечером в понедельник в зале Мюрата Елисейского дворца и продлилось более двух часов. После этого состоялась двусторонняя беседа глав России и Украины, ставшая их первым личным контактом, а затем — рабочий ужин "четверки". Он продолжался около часа и десяти минут. Таким образом, считая более чем двухчасовое первое заседание, нормандский саммит, без учета двусторонних встреч, занял 3,5 часа.

Еще до начала переговоров в нормандском формате в резиденции президента Франции состоялся ряд двусторонних встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали об итогах саммита в "нормандском формате".

В свою очередь, пользователи соцсетей отреагировали на происходящее остроумными комментариями.

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Источник: Сегодня

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