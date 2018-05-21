Саммит НАТО и экономическое сотрудничество: что обсуждал Порошенко с президентом Словакии

Сегодня, 21:10

Лидеры стран провели телефонный разговор, обсудив подготовку к грядущему саммиту Альянса

Фото: пресс-служба президента Украины
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Словацкой Республики Андреем Киской, обсудив актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно сообщению. лидеры государств отметили активную динамику политических контактов между Украиной и Словакией. Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в июле в Брюсселе.

"Была подчеркнута важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на июнь 2018 года", – рассказали в пресс-службе президента Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее выразил надежду на то, что Верховная Рада примет закон о национальной безопасности (законопроект №8068) к следующему саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля 2018 года.

Также Порошенко выразил уверенность в том, что когда страна будет действовать сообща, для украинцев не будет преград ни для вступления в Евросоюз, ни для членства в НАТО.
Словакия, НАТО, Порошенко, саммит, киска, телефонный разговор

Вы сейчас просматриваете новость "Саммит НАТО и экономическое сотрудничество: что обсуждал Порошенко с президентом Словакии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Порошенко и Меркель. Фото: president.gov.ua

Порошенко переговорил с Меркель: стали известны детали разговора

Сегодня, 16:22

Канцлер Германии на днях общалась с Путиным, а теперь созвонилась с украинским лидером

Политика

Порошенко и Кальюлайд. Фото: president.gov.ua

К Порошенко едет президент одной из стран НАТО

Сегодня, 13:38

Ранее Керсти Кальюлайд уже высказывалась резко о российской агрессии против Украины
Загрузка...

Политика

Мероприятие в Брюсселе. Политики затронут вопросы реформ в Украине и Минские соглашения. Фото: GEORGES GOBET

Саммит Украина — ЕС: за миллиард евро придется ускориться с Антикоррупционным судом и проверкой е-деклараций

Сегодня, 08:00

Кредит привязан к выполнению требований. Эксперты: формально успеем

Украина

Фото:president.gov.ua

Порошенко рассказал, куда идут "деньги Януковича"

Вчера, 15:12

Реформа образования и медицины, а также строительство жилья для контрактников в армии частично реализуются за счет "средств Януковича"
Загрузка...