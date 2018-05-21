Саммит НАТО и экономическое сотрудничество: что обсуждал Порошенко с президентом Словакии

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Словацкой Республики Андреем Киской, обсудив актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно сообщению. лидеры государств отметили активную динамику политических контактов между Украиной и Словакией. Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в июле в Брюсселе.

"Была подчеркнута важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на июнь 2018 года", – рассказали в пресс-службе президента Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее выразил надежду на то, что Верховная Рада примет закон о национальной безопасности (законопроект №8068) к следующему саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля 2018 года.

Также Порошенко выразил уверенность в том, что когда страна будет действовать сообща, для украинцев не будет преград ни для вступления в Евросоюз, ни для членства в НАТО.