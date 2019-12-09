Саммит "Нормандской четверки": французские дипломаты сделали заявление

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Париж ожидает, что саммит "Нормандской четверки" будет способствовать достижению существенного прогресса в выполнении Минских соглашений. Об этом в Twitter заявило посольство Франции.

"Сегодня в Париже проходит саммит в "нормандском формате" с участием Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина. Этот саммит должен способствовать достижению существенного прогресса в выполнении Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Как известно, 9 декабря французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако еще до начала официальной части "нормандского саммита" все лидеры стран проведут двухсторонние встречи.

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Также сообщалось, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин запланировали отдельную встречу.

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В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года.

Отметим, что результатом переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ, и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

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