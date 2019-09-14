Саммит "нормандской четверки": Пристайко раскрыл детали подготовки к встрече

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что лидеры четырех стран "нормандского формата" – Украины, Германии, Франции и России – на вероятной встрече не планируют подписывать никаких документов. Об этом Пристайко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Украина на саммите лидеров "норманнского формата" подписывать новые документы.

"Новых бумаг – нет, их нет. Их на самом деле никто и не вырабатывает. Мы в течение многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и т.д. Минских договоренностей", - сказал Пристайко.

Министр добавил, что российская сторона не предлагает подписывать новых документов.

По его словам, вряд ли следует надеяться, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.

Реклама

При этом министр сказал, что перед встречей лидеров Украины, Германии, Франции и России не предвидится встреча глав МИД этих стран.

Также Пристайко отметил, что рассматриваются разные даты проведения встречи "нормандской четверки".

В тренде Климкин назвал условие прекращения войны на Донбассе

"Некоторые даты очень близкие, я не знаю, сработают ли они. Мы не хотели третий-четвертый раз переносить, но мы договорились о том, что она состоится очень скоро", - заявил Пристайко.

"Мы читали сегодня от российской стороны ответы, что наверное она состоится в октябре. Уже, то есть, поставлен новый месяц как минимум. С нами это не согласовывалось. Мы хотели бы провести максимально быстро. Мы все же надеемся, что лидеры смогут дать толчок для своих команд, чтобы решить много вопросов", – сказал министр.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предполагает, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России.

Кучма обеспокоен тем, что Макрон и Меркель будут подталкивать Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса, без всякого надзора со стороны украинского правительства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут состояться только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама