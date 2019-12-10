Итоги встречи Зеленского и Путина: главные результаты "Нормандской встречи"

Путин отказался вывести войска РФ с Донбасса, но до конца года хотят обменять всех пленных

Реклама

В ночь на 10 декабря в Париже завершилась встреча лидеров стран "Нормандской четверки", в которую входят президенты Украины , Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. О чем удалось договориться лидерам четырех стран, а о чем нет, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Как проходила встреча

Саммит начался с небольшого скандала: активистки Femen устроили акцию протеста перед резиденцией Эммануэля Макрона. Две обнаженные по пояс девушки выскочили на середину дороги перед входом в Елисейский дворец с криками "Остановите путинскую войну". Такие же слова были написаны на их теле.

Зеленский прибыл в Париж еще 8 декабря, а остальные лидеры только накануне встречи. В Елисейский дворец первой приехала Меркель. Следом за госпожой канцлер ровно в 16:00 по Парижскому времени в Елисейский дворец прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где его встретил лидер Франции Эммануэль Макрон. Зеленский быстрым шагом проследовал от автомобиля, на котором прибыл во дворец, до парадного входа в здание.

А вот Путин оказался верен себе – прибыл в Париж самым последним, буквально за полчаса до запланированного начала двухсторонних встреч с лидерами Франции и Германии.

По прибытии в Елисейский дворец лидеры четырех стран провели двухсторонние встречи (примерно по 40 минут): Макрон-Зеленский, Меркель-Путин, затем Зеленский-Меркель и Путин-Макрон. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона началась в 16:30, а в 17:00 четыре лидера в присутствии своих советников сели за круглый стол переговоров. Путин занял место за столом напротив Зеленского, слева от "хозяина Кремля" – Меркель, справа – Макрон.

Украинскому президенту подготовили толстую папку бумаг, которые он долго рассматривал перед началом переговоров. Судя по всему, президент Украины уже готов был начинать, но российский лидер сказал ему: "Сейчас все выйдут и поговорим".

Лидеры стран "Нормандского формата" заседали за закрытыми дверями почти два часа. Закончились переговоры в 20:42, после чего началась встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Переговоры президентов Украины и РФ начались примерно в 20:50. Как сообщает корреспондент "Сегодня" из Парижа, их встреча в какой-то момент перешла в тет-а-тет. До этого встреча проходила при участии главы правления "Газпрома" Алексея Миллера, министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики Алексея Оржеля, исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко и помощника президента РФ Владислава Суркова. В 22:00 их встреча завершилась.

Президент России Владимир Путин позитивно оценил переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые длились чуть более часа. После того как хозяин Кремля вышел с переговоров, журналисты поинтересовались у него, как прошла встреча, на что он ответил: "Хорошо. По-деловому".

Также российские СМИ пишут, что в ответ на аналогичный вопрос на английском языке Путин сказал: Yes, I'm happy ("Да, я доволен").

В свою очередь, украинский президент рассказал на итоговой конференции, что планировалась встреча продолжительностью 20 минут, однако она длилась час и состояла из двух частей. По словам Зеленского с Путиным очень сложно о чем-то договариваться, ведь приходится урегулировать каждое слово.

"Я – быстрый человек. Раз-раз и договорились", – отметил украинский президент и добавил, что ожидал быстро договориться по ряду вопросов. Он уточнил, что тон разговора с российским президентом был разным – и легким, и напряженным. Также Зеленский отметил, что они с Путиным – разные люди, однако подчеркнул, что почувствовал, что российский лидер шел на уступки.

Встреча "Нормандской четверки" завершилась в полночь, после чего все участники дали пресс-конференцию по итогам своих переговоров. В общей сложности лидеры России и Франции, Германии и Украины общались вчетвером более 5,5 часа.

О чем удалось договориться

Следующие переговоры пройдут в апреле в Берлине. На итоговой пресс-конференции Эмманюэль Макрон рассказал, когда состоится следующая встреча в "Нормандском формате".

"Мы поручили нашим внешнеполитическим советникам провести конкретную работу по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через 4 месяца снова собраться в "Нормандском формате"", – сказал Макрон.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следующий этап переговоров пройдет в Берлине.

Обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года.

Обменять всех пленных до конца года. Также лидеры стран "Нормандской четверки" договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года.

"Страны участницы будут содействовать взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех", – сказал президент Украины Владимир Зеленский по завершении "нормандского саммита" в Париже.

Украинский лидер уточнил, что что нужно разделить три вопроса – о тех, кто в Украине и в Донбассе, тех, кто в России и тех, кто в Крыму.

"Сразу все совместить это сложно. Будем об этом говорить. Давайте сделаем первый шаг. 72 человека могут приехать домой", – сказал Зеленский.

"Мы констатируем, что будет прогресс в короткий срок: до конца этого года будет проверен список пленных, которые будут освобождены, также речь идет о длительном прекращении огня, и разведение сил", – подтвердил эти намерения французский президент Макрон. .

Также была достигнута договоренность предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам.

Читайте также: 5 главных побед: чего удалось добиться за 5 лет переговоров по Донбассу

Кроме того, продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в должен быть расширен, в том числе с разрешением на работу ночью. Правда, когда может быть принято такое решение, пока неизвестно.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

"Стороны выразили заинтересованность в достижении договоренности в рамках "Нормандского формата "и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования "формулы Штайнмайера", – сообщил глава украинского государства.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский объяснил, что проще сейчас продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый закон о Донбасса.

Инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.

О чем не удалось договориться

Российские войска пока остаются на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по результатам саммита в Париже, что не удалось договориться о выводе российских войск с Донбасса и возвращения контроля над границей Киеву.

"Сегодня я настаивал на необходимости полного возобновления контроля Украины над государственной границей. Уверен, что мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Также я настаивал на выводе всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружении боевиков", – сказал Зеленский.

"У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы, а также того, когда это возможно", – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, разведение войск на Донбассе может занять до восьми лет.

"За шесть месяцев мы развели (войска. – Ред.) в трех точках. Поэтому я сказал, что, если вы посчитаете 409 километров линии соприкосновения, то мы (такими темпами. – Ред.) будем разводить 20 лет. Меня уже не будет. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками, то мы можем развести за 6-8 лет", – сказал украинский президент.

Читайте также: Чем запомнились Минск, Париж и Берлин: самые яркие моменты встреч "Нормандской четверки"

Зеленский отметил, что сначала разведение пойдет в "простых точках", исходя из интересов мирных жителей.

Также он озвучил ряд принципов, которые никогда не нарушит, и с которыми никогда не согласится украинский народ.

"Первое – это невозможность федерализации. Украина – это унитарное государство, это неизменная статья Конституции и нерушимый принцип существования государства. Второй – невозможность влиять на вектор движения и развития Украины. Третье – невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки Украиной территориями", – сказал Зеленский.

Кроме того, переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко по итогам переговоров в Париже.

"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано пояснили, почему наша позиция относительно необходимости выполнения арбитражей является действительно законной, и почему решение арбитражей является окончательным и обязательным для исполнения", — заявил он.

Впрочем, Владимир Зеленский настроен оптимистично. По его словам, он видит возможности для достижения договоренности о новом соглашении по транзиту российского газа в Европу и заключении контракта больше чем на один год. Отвечая на вопрос СМИ о том, насколько вероятно, что транзит будет все-таки продлен с 1 января, Зеленский сказал:

"Более вероятно. Я уверен, что у нас больше шансов его подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители".

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама