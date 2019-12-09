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Саммит "Нормандской четверки" в Париже: кто летит вместе с Путиным

9 декабря, 14:20

Стал известен состав российской делегации на четырехсторонней встрече в "нормандском формате"

/ Фото: Сегодня

После того, как в Офисе президента Украины раскрыли состав украинской делегации на сегодняшнем саммите "Нормандской четверки" в Париже, стало известно, кто войдет в команду президента РФ Владимира Путина.

Ссылаясь на источники, близкие к организации саммита, российские СМИ пишут, что в состав делегации вошли министр по энергетике РФ Александр Новак, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, а также советник Путина Юрий Ушаков и кремлевский куратор т.н. "ДНР" и "ЛНР" Владислав Сурков.

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Как и у Зеленского, до начала переговоров "четверки" у Путина запланированы двусторонние встречи – с президентом Франции и канцлером ФРГ.

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Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

С Эммануэлем Макроном, помимо прочего, может быть поднят вопрос о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, а переговоры с Ангелой Меркель пройдут на фоне высылки Берлином в начале декабря двух российских дипломатов из-за резонансного убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого застрелили в Берлине в августе.

Напомним, что президенту Владимиру Зеленскому на саммите будут помогать глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Россия переговоры Алексей Миллер саммит Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат Владислав Сурков Александр Новак Юрий Ушаков

Источник: ТАСС

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