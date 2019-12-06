Саммит Нормандской четверки – Зеленский рассказал, чего боится

Фото: facebook.comsluga95

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего боится отсутствия результатов саммита "нормандской четверки" и двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря.

Об этом он заявил в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина"

"Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: „Мы планируем.". Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю — я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь", — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает, что "нормандский саммит" в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, которые позволят урегулировать конфликт на Донбассе.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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