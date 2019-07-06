Саммит Украина-ЕС: источники рассказали, каких заявлений ждать по Донбассу

Отдельным пунктом будет записано, что Евросоюз готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса

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В итоговом заявлении XXI саммита Украина-ЕС в Киеве не удалось избежать упоминания о результатах нидерландского референдума по Ассоциации с Украиной в 2016 году, сообщают источники сайта "Сегодня" в украинских дипкругах.

Но, к счастью, удалось развести по разным пунктам признание Европейским Союзом европейских стремлений Украины и упоминание об итогах референдума.

Отдельным пунктом будет записано, что Евросоюз готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что на саммите Кабмин и Еврокомиссия подпишут соглашение о финансировании программы "Поддержка ЕС для Востока Украины".

Помимо этого, в понедельник, 8 июля, Украина и ЕС подпишут еще четыре соглашения: "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине – вторая фаза", "Программа технического сотрудничества 2019", "U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития – вторая фаза" и "Поддержка гражданского общества и культуры".

Новости "Сегодня" сообщали, со ссылкой на Офисе президента, председателями мероприятия станут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики" .

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