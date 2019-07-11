Саммит Украина-ЕС развенчал пропаганду Кремля – дипломат

Представитель Украины при Евросоюзе перечислил плюсы от встречи в Киеве

Владимир Зеленский, Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер на саммите Украина-ЕС. Фото: president.gov.ua

Прошедший 8 июля в Киеве саммит Украина-ЕС доказал, что доводы России о том, что Запад смирился с аннексией Крыма и Донбасса, являются не более чем спекуляциями.

Как написал у себя в Facebook представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, высокопоставленные чиновники ЕС напомнили Кремлю о том, что "все российские спекуляции о том, что вопрос Крыма уже решен и мир должен смириться с российским издевательством над международным правом и оккупацией суверенной территории Украины – остаются лишь пустыми лозунгами российской пропаганды".

Точицкий добавил, что лидеры ЕС продемонстрировали безусловную солидарность с украинскими заложниками Кремля и призвали Москву освободить политзаключенных и 24 военнопленных моряков во исполнение вердикта Международного трибунала по морскому праву и обеспечить свободу судоходства в Азово-Черноморской акватории.

А визит президента Евросовета Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского в Станицу Луганскую стал дополнительным подтверждением преданности Евросоюза поддержке Украины на пути восстановления территориальной целостности и независимости.

Дипломат отметил, что ЕС направил агрессору и оккупанту четкий сигнал – экономические и секторальные санкции остаются в силе, раз было подтверждено решением ЕС об их продлении.

"ЕС осудил незаконную российскую "паспортизацию" и подтвердил готовность рассмотреть дальнейшие шаги в ответ на действия РФ, в том числе непризнание незаконно выданных российских паспортов. Украина подняла перед ЕС вопрос введения дополнительных санкций в ответ на "паспортизацию", – добавил Точицкий.

Он назвал это "принципиальным вопросом" украинских властей, потому что "ни одна новая форма гуманитарной агрессии России против Украины не останется без адекватного жесткого ответа".

Более подробно о том, как проходил саммит Украина-ЕС, вы можете узнать в видеосюжете:

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